WM 2022: Irrer Plan für die Katar-WM – neue Details enthüllt!

Die WM 2022 in Katar ist und bleibt höchst umstritten!

Jetzt hat der „Kicker“ neue Details enthüllt, die den Bundesliga-Bossen -und Spielern Schweißperlen auf die Stirn treiben dürften. Demnach sollen zwischen dem letzten Bundesliga-Spieltag im Jahr 2022 und dem WM-Eröffnungsspiel nur acht Tage liegen.

WM 2022 in Katar: Termin-Chaos steht bevor

Das letzte Spiel in der Bundesliga soll am Spieltag vom 11. bis 13. November stattfinden. Schon am 21. November soll laut aktuellen Plänen das Eröffnungsspiel der WM 2022 stattfinden. Das Finale steigt am 18. Dezember.

Erholungs- und Vorbereitungsphasen, die sonst üblich sind vor großen Fußball-Turnieren, müssen bei dieser Planung wohl ausfallen. Gewöhnlich war eine sogenannte „Rest Period“ nach dem Finale der Champions League für eine Woche bindend vorgeschrieben.

Die Winter-WM in Katar bringt den Terminplan mächtig durcheinander. Foto: imago images

Auch auf die nationalen Ligen hat die Winter-WM weitereichende Veränderungen. Hier siehst du die geplanten Termine.

Das sind die geplanten Eckdaten:

14. Mai 2022: 14. Mai 2022: 34. Spieltag der Saison 2021/22

21. Mai 2022: Endspiel des DFB-Pokals

28. Mai 2022: Endspiel der Champions League

14. Juni 2022: Ende der FIFA-Abstellungsphase

29. Juli 2022: Bundesliga-Start der Saison 2022/23

11.-13. November 2022: Letzter Bundesliga-Spieltag im Kalenderjahr

14. November 2022: Beginn der FIFA-Abstellungsphase für die WM

21. November 2022: WM-Eröffnungsspiel in Katar

18. Dezember 2022: WM-Endspiel in Katar

Um Nationalspielern eine längere Regenerationspause zu geben, könnte es laut „Kicker“ zwei Varianten geben. Ein Start der Bundesliga schon am 5. August oder nur 16 Spieltage bis zum WM-Beginn. Dann würde der Herbstmeister im darauffolgenden Jahr gekürt. Das müsste zweimal unter der Woche gespielt werden. (ms)