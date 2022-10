WM 2022: Hoffnung für Flick – werden diese beiden Stars doch noch fit?

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Kurz vor dem Start des Turniers wird Bundestrainer Hansi Flick bekanntgeben, wen er mit in den Wüstenstaat nehmen wird um die Mission, den fünften Stern zu gewinnen, erfolgreich zu meistern.

Allerdings gibt es auch im deutschen Kader eine Vielzahl von verletzten Spielern, bei denen ein Einsatz bei der WM 2022 auf der Kippe steht. Nun könnte Flick allerdings Hoffnung haben, dass zwei dieser Spieler doch noch rechtzeitig fit werden für das Turnier.

WM 2022: Wird Hofmann rechtzeitig fit für Katar?

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann arbeitet an einem schnellen Comeback noch rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft in Katar. Genau eine Woche nach seiner Schultereckgelenkssprengung beim 1:2 im DFB-Pokal beim SV Darmstadt absolvierte der Gladbacher Offensivspieler am Dienstag wieder ein individuelles Training ohne Ball auf dem Platz.

Spieler und Club sind zuversichtlich, dass Hofmann nicht allzu lange ausfällt und die WM spielen kann. „Bei ihm reden wir über Wochen, nicht über Monate“, hatte Gladbachs Coach Daniel Farke zuletzt über den 30-Jährigen gesagt. Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 20. November. Hofmann ist bei Bundestrainer Hansi Flick gesetzt.

WM 2022: „Nichts Ernsthaftes“ bei Neuer

Unangenehm und knifflig, aber nicht gravierend: Oliver Kahn hat die Sorgen um Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer zerstreut. „Man muss abwarten, von Tag zu Tag. Das ist eine schmerzhafte Geschickte, aber nichts Ernsthaftes“, sagte der Vorstandschef von Bayern München am Dienstagnachmittag. Neuer laboriert an einer Prellung des Schultereckgelenks. Der 36-Jährige verpasst deshalb am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League beim FC Barcelona das fünfte Pflichtspiel des deutschen Rekordmeisters nacheinander.

Auch am Dienstag fehlte er erneut im Mannschaftstraining, absolvierte aber eine Laufeinheit. „Lauftraining ist für die Schulter nicht so belastend, die Verletzung ist eher Torwart-spezifisch“, betonte Trainer Julian Nagelsmann nach der Ankunft in Barcelona. Dass Neuer wie geplant am Wochenende gegen den FSV Mainz 05 zurückkehren werde, wollte der Coach nicht bestätigen.

Mehr News:

„Ich halte mich mit Prognosen zurück, das muss Manu entscheiden, ich kann da nicht reinschauen. Am Ende muss er das Go geben – wenn er es gibt, ist er wieder dabei, wenn er es nicht gibt, müssen wir noch ein bisschen auf ihn warten“. Vor einigen Tagen hatte Nagelsmann jedoch betont, er gehe „nicht davon aus“, dass die Teilnahme des DFB-Kapitäns an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gefahr sei. (mgr mit dpa und SID)