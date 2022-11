WM 2022: Trainer wütet wegen Schiedsrichter-Entscheidung – und hat üblen Verdacht

Otto Addo, Nationaltrainer von Ghana, hat schon nach dem ersten Spiel bei der WM 2022 mächtig den Kaffee aufstehen. Nach einem dramatischen Spiel gegen Portugal poltert er gegen den Schiedsrichter.

Eine Elfmeterentscheidung brachte Otto Addo mächtig auf die Palme – er äußerte sogar einen schlimmen Verdacht. Die WM 2022 ist für Ghana trotz Auftaktniederlage aber noch nicht gelaufen.

WM 2022: Addo wütet – „Sauerei“

Was war passiert? Beim Stand von 0:0 ging Superstar Cristiano Ronaldo im Strafraum nach einem Zweikampf mit Mohammed Salisu zu Boden, Schiedsrichter Ismail Elfath (USA) zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der Videoassistent griff nicht ein, dabei hätte man die Entscheidung durchaus anzweifeln können. Der Kontakt zwischen Salisu und CR7 war minimal – eigentlich zu wenig für einen Strafstoß.

Für Otto Addo war es eine klare Fehlentscheidung, ja sogar „eine Sauerei“. „Wir spielen den Ball und dann kommt ein Kontakt zustande. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob der Videoschiedsrichter geschlafen hat. Dass man sich nicht mal diese Szene anguckt, ist Wahnsinn“, schimpfte der Top-Talente-Trainer vom BVB und äußerte dann sogar einen schlimmen Verdacht: „Vielleicht, weil es gegen Ronaldo ging.“ Superstar-Bonus also?

Was Addo im Anschluss an die Partie noch mehr auf die Palme brachte, war die fehlende Gesprächsbereitschaft des Unparteiischen. „Ich habe gefragt, ob ich nach dem Spiel kurz mit dem Schiedsrichter sprechen kann. Ich bekam die Antwort, er sei in einem Meeting und dies sei nicht möglich. Es wäre schön, wenn er ein paar Minuten für den Trainer gehabt hätte“, so Addo.

Ghanas WM-Traum noch nicht geplatzt

Ronaldo verwandelte den Elfmeter sicher und traf damit bei seiner fünften Weltmeisterschaft in Folge. Andrew Ayew (73.) glich aus, Joao Felix (78.) und Rafael Leao (80.) schlugen zurück. Bukari setzte für Ghana den Schlusspunkt in der 89. Minute. Trotz 2:3-Pleite und Elfer-Ärger muss Ghana seine WM-Hoffnungen noch nicht begraben.

Mehr News:

„Natürlich sind wir jetzt enttäuscht, vor allem wegen der Elfmetersituation. Wir haben gegen ein Weltklasseteam mutig gespielt, wir haben alles versucht, wir sind fast zurückgekommen, hätten es fast geschafft“, so Addo, der optimistisch nach vorn blickt: „Wir haben noch Chancen.“ Im Parallelspiel trennten sich Uruguay und Südkorea 0:0. Für Ghana heißt der nächste Gegner am Montag Südkorea.