WM 2022: BVB-Star beeindruckt Flick – „In guter Form“

Wen nimmt Bundestrainer Hansi Flick mit zur WM 2022?

Eine heiß diskutierte Personalie für die WM 2022 ist weiterhin Mats Hummels. Wie schon 2018 könnte der BVB-Star kurz vor Turnierstart auf den WM-Zug aufspringen.

WM 2022: Mats Hummels hat unter Flick noch Chancen

Rio-Weltmeister Mats Hummels kann sich weiterhin Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) machen. „Ich freue mich, dass Mats in so guter Form ist“, sagte Bundestrainer Hansi Flick vor dem Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Rekordmeister Bayern München bei Sky. Er stehe im regelmäßigen Austausch mit den Abwehrspezialisten, so der DFB-Chefcoach.

WM 2022: Ist Mats Hummels mit dabei? Foto: IMAGO / osnapix

Auch für den formstarken Bremer Angreifer Niclas Füllkrug (acht Saisontore) fand Flick viele lobende Worte. „Was er macht, hat Hand und Fuß“, sagte der 57-Jährige: „Wir haben noch ein bisschen Zeit. Er hat einen Lauf, er macht es gut.“ Der 29 Jahre alte Angreifer, der noch ohne Länderspiel ist, bringe aber „gewisse Qualitäten mit, die wir in der Form nicht haben“, so Flick.

Ex-Nationalspieler machen sich für Hummels-Comeback stark

Hummels kehrte am Samstag in die Start-Elf der Schwarz-Gelben zurück. Zuletzt hatten sich verschiedene Ex-Nationalspieler für ein Comeback des 33-jährigen Hummels in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stark gemacht.

WM 2022 in Katar – der Zeitplan

20.11.: Eröffnungsspiel Katar – Ecuador

20.11. – 02.12.: Gruppenphase

03.12. – 06.12.: Achtelfinale

09.12. – 10.12.: Viertelfinale

13.12. – 14.12.: Halbfinale

17.12.: Spiel um Platz drei

18.12.: Finale

„Ich finde, leistungsmäßig gehört er in die Mannschaft, auf seinem jetzigen Niveau. Aber das muss der Trainer entscheiden“, hatte Michael Ballack zuletzt dem SID bei der Vorstellung des WM-Teams von MagentaTV in Berlin gesagt.

„Ich bin der Meinung, dass Mats Hummels in dieser Saison extrem fit wirkt und dementsprechend auf einem hohen Niveau spielt“, sagte auch Sport1-Experte Stefan Effenberg.

Mario Basler dagegen kann sich ein WM-Comeback des BVB-Routiniers nicht vorstellen: „Er hat bei der Nationalmannschaft keine Chance. Die Zeit für internationale große Spiele ist bei Hummels vorbei.“ (fs mit sid)