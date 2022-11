WM 2022: Mega-Zoff kurz vor Start – plötzlich ist auch die FIFA gegen Katar

In wenigen Tagen beginnt die WM 2022 in Katar. Viele Fans aus Deutschland haben sich dazu entschlossen das Turnier im Wüstenstaat zu kritisieren, andere fahren allerdings trotzdem ins Emirat um die deutsche Mannschaft zu unterstützen.

Menschenrechtsverletzungen sowie die Überwachung durch den Staat sind zwei große Streitpunkte. Besucher vor Ort könnten von weiteren Streitigkeiten betroffen sein. Kurz vor der WM 2022 hält sich das Gastgeberland nämlich offenbar nicht an die Bier-Absprachen mit der FIFA.

WM 2022: Bier-Streit in Katar

Wenige Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar hat das Gastgeberland wohl offenbar eigenmächtig Bier-Verkaufsstände an Stadien wieder abbauen lassen. Der Grund: Die Katarer haben wohl ihre Strategie in Bezug auf die Ausgabe von alkoholischen Getränken geändert. Medienberichten zufolge sollen die Stände dann an anderen Orten wiederaufgebaut werden.

Die Brauerei und Unternehmensgruppe Anheuser-Busch InBev, ein Großsponsor der FIFA sagte dazu: „Wir arbeiten mit der Fifa zusammen, um sicherzustellen, dass die Fans den bestmöglichen Zugang zu unseren Produkten haben“. Aus diesem Grund lege man alles daran, „um die Verkaufsstellen an die gewünschten Orte zu verlegen. Unser Fokus liegt darauf, unter den neuen Bedingungen das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten“. Die Brauerei stellt die Marke Budweiser her, die Bier-Sponsor der Weltmeisterschaft ist.

WM 2022: Die Alkohol-Regeln in Katar

Im streng islamischen Emirat ist Alkohol während der Weltmeisterschaft nicht gänzlich verboten, auch wenn das Gastgeberland laut der „Bild“ ein solches Verbot gerne gesehen hätte. Die FIFA lehnte diese Bitte allerdings ab. In Hotels, Bars oder Restaurants wird sehr eingeschränkt Alkohol verkauft werden. Anreisende Fans dürfen sich auch in Geschäften Bier und andere alkoholische Getränke kaufen, sofern sie älter als 21 Jahre sind und eine Erlaubnis haben.

In den umliegenden Bereichen der WM-Stadien können Fans Bier in bestimmten Zonen erwerben. Dies gilt allerdings nur kurz vor und nach den Spielen. In den Stadien selbst werde nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt werden, heißt es.