WM 2022: Zuschauer verwundert! Riesige Pokal-Attrappe nicht bei jedem Spiel – das steckt dahinter

Vor den Spielen der WM 2022 gab es an dem ersten Spieltag neben der offiziellen Eröffnungszeremonie des Turniers auch diverse kleinere Zeremonien, bevor die Spiele angepfiffen wurden.

Während allerdings am zweiten und dritten offiziellen Turniertag der WM 2022 in den Stadien eine riesige Attrappe des WM-Pokals auf dem Platz zu sehen war, fehlte dieser an den darauffolgenden Tagen. Viele Fans fragen sich deshalb, was es mit der verschwundenen Trophäe auf sich hat. Unsere Redaktion hat bei der FIFA nachgefragt.

WM 2022: Verschiedene Eröffnungszeremonien in Katar

Wie der Verband uns mitteilte, hat das Fehlen der Attrappe einen einfachen Grund. Laut der FIFA gebe es nämlich zwei Arten der kleineren Eröffnungszeremonien – eine „Premium“-Version und eine „Standard“-Version.

Bei der Premium-Version ist der Pokal als Attrappe auf dem Feld im Mittelkreis zu sehen, während die Mannschaften einlaufen und die Nationalhymnen gespielt werden. Anders sieht die Standard-Version aus: Ganz ohne Pokal, wie beispielsweise bei der 1:2-Pleite der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan.

WM 2022: Wann kommt welche Version zum Einsatz?

Die Premium-Version wird es in der Gruppenphase in jedem Stadion nur dreimal geben. Wie die FIFA erklärt, kommt sie in jedem Stadion nämlich nur zur jeweils ersten Partie des entsprechenden WM-Spieltags zum Einsatz. Heißt im Klartext: Jedes der acht Stadien in Katar darf die Pokalattrappe einmal pro Spieltag vorzeigen – also kommt es in der Gruppenphase zu insgesamt 24 Auftritten.

Fans der DFB-Elf werden eine solche Premium-Zeremonie allerdings frühestens im Achtelfinale zu sehen bekommen – sollte es die Mannschaft von Hansi Flick so weit schaffen. Denn Deutschland eröffnet in keinem Stadion einen Spieltag der WM-Gruppenphase.