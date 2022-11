WM 2022: Unglaubliche Entgleisung live im TV! Superstar übel beleidigt

Am Sonntag (20. November) startet die WM 2022 in Katar. Das Turnier ist seit Jahren umstritten und wird aufgrund der Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland kritisiert.

Zuletzt leisteten sich die Kataris selbst oft verbale Entgleisungen, aus denen sich Skandale entwickelten. Nun haben sich die Anhänger einer anderen teilnehmenden Nation an der WM 2022 einen Rassismus- und Diskriminierungsskandal geleistet. Die Rede ist von den argentinischen Fans.

WM 2022: Argentinien Fans mit rassistischen Anfeindungen

Für einen TV-Beitrag auf „TyC Sports“, einem Sport-Sender in Argentinien, bat ein TV-Moderator eine Gruppe von argentinischen Fußballfans Fanlieder anzustimmen. Diese arteten schnell aus. Statt dass es in ihren Liedern um die argentinische Nationalmannschaft ging, beleidigten sie die das Team von Didier Deschamps. So sangen sie beispielsweise, dass die französischen Nationalspieler „alle aus Angola“ sein würden.

WM 2022: Argentinier attackieren Mbappe

Neben dem gesamten Kader beleidigten die argentinischen Fans auch Stürmerstar Kylian Mbappe mit transphoben Gesängen. Die Schmähgesänge zielten offenbar auf das Dating-Leben des Franzosen ab. Gerüchten zufolge soll der 23-Jährige derzeit mit Trans-Model Ines Rau zusammen sein. Rau unterzog sich mit 16 Jahren eine Operation, in der ihr Geschlecht angeglichen wurde. Seitdem arbeitete sie als Model und Tänzerin. Der Moderator versuchte daraufhin die Fans dazu zubringen mit ihren Gesängen aufzuhören.

Frankreich spielt in der Gruppe D gegen Australien, Tunesien und Dänemark. Argentinien spielt in der Gruppe C gegen Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Sollte entweder Argentinien oder Frankreich in ihrer Gruppe nur den zweiten Platz belegen, die andere Nation dafür den ersten, würden beide Mannschaften schon im Achtelfinale aufeinandertreffen. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland trafen beide Teams ebenfalls im Achtelfinale aufeinander. Damals konnten sich die Franzosen mit 4:3 durchsetzen und sich später zum Weltmeister krönen.