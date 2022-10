WM 2022: Achtung! Fans droht böse Überraschung – Schuld sind zwei Apps

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Immer wieder gibt es aufgrund der der vorherrschenden Menschrechtsverletzungen Kritik am Gastgeberland.

Nun müssen sich die mitreisenden Fans mit einer neuen Gefahr im Land auseinandersetzen: Einer Überwachung durch die Behörden in Katar.

WM 2022: Behörden könnten Fans überwachen

Einer Meldung aus Norwegen zufolge könnten anreisende Fußballfans bei der WM in Katar überwacht werden. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk „NRK“ berichtet, soll dies durch zwei Apps möglich gemacht werden. Alle Fans, welche zum Turnier in den Wüstenstaat reisen wollen, müssen sich im Vorfeld zwei Apps runterladen. Die erste heißt „Ehteraz“ und dient zur Nachverfolgung der Kontakte im Falle eines positiven Corona-Tests.

Die zweite App ist die offizielle WM-App „Hayya“. Mit dieser können die Fans die Stadion-Tickets verwalten und zusätzlich den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen.

WM 2022: Katar könnte Zuschauer ausspionieren

Besonders die App „Ehteraz“ können die Behörden in Katar zur Überwachung der einzelnen Fans nutzen. Anders als die in Deutschland bekannte Corona-Warnapp übermittelt die App aus Katar Daten an einen zentralen Speicherort. Mit diesen sollen die Anreisenden überwacht werden können. So soll es zum Beispiel möglich sein nachzuverfolgen, mit welcher Person man sich konkret getroffen hat und wo man hingeht.

„Wenn du die Opposition jagst, Homosexuelle oder andere, die du nicht magst, dann macht es dir so eine App viel einfacher“, meint Sicherheitsexperte Martin Gravak. Zur Erinnerung: Homosexualität steht im Gastgeberland der WM 2022 immer noch unter Strafe. Das bedeutet, dass offen homosexuelle Menschen verfolgt und eingesperrt werden. Aus diesem Grund raten Experten dazu nicht mit dem eigenen Smartphone zur WM anzureisen.