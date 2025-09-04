Weit nach Transferschluss: Werder Bremen sorgt für den nächsten Transfer-Hammer

Knapp drei Tage nach Transferschluss hat Werder Bremen noch einen Transfer bekannt gegeben. Die Norddeutschen hatten am „Deadline-Day“ (01. September) mit der Verpflichtung von Victor Boniface für mächtig Aufregung gesorgt.

Nun legt Werder Bremen noch einmal nach, die Verpflichtung von Cameron Puertas ist offiziell bestätigt. Der Mittelfeldspieler wechselt leihweise bis Saisonende vom saudischen Klub Al Qadsiah an die Weser. Werder besitzt zudem eine Kaufoption zwischen acht und zehn Millionen Euro für den vielseitigen Spieler.

Werder Bremen landet nächsten Transfer-Coup

Damit der Transfer finanziell realisierbar ist, übernimmt Al Qadsiah weiterhin einen Großteil von Puertas’ Gehalt. Der Spanier verdient Berichten zufolge jährlich rund sechs Millionen Euro. Der 25-Jährige war erst im Sommer 2024 für über 15 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise nach Saudi-Arabien gewechselt.

++ Inmitten aller Sorgen und Nöte: Werder Bremen landet Hammer-Transfer ++

Werders sportlicher Leiter Peter Niemeyer betont die Bedeutung des Transfers: „Für uns hat sich die Möglichkeit ergeben, Cameron zu verpflichten und wir sind froh, dass wir die einjährige Leihe vereinbaren konnten. Er hat besonders auf seinen Stationen in Belgien und der Schweiz seine fußballerischen Qualitäten unter Beweis gestellt und wird uns direkt weiterhelfen können.“

Puertas soll Bremen sofort weiterhelfen

In der vergangenen Saison erzielte Puertas in 43 Spielen sieben Tore und elf Vorlagen. Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien hatten Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart Interesse an ihm. Jetzt konnte Werder Bremen den kreativen Mittelfeldspieler verpflichten. Er agiert bevorzugt offensiv, kann aber auch als Sechser oder Achter eingesetzt werden.

Weitere News:

Mit seiner Verpflichtung erhofft sich der Nordklub eine direkte Verstärkung für den Bundesliga-Kader. Puertas bringt Vielseitigkeit sowie Kreativität mit, die dem Team im Mittelfeld mehr Tiefe verleihen soll. Der Transfer zeigt, dass Werder Bremen im Sommerfenster geschickt gehandelt hat.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.