Werder Bremen: Hammer steht bevor! Trainer-Legende Thomas Schaaf spricht von Rückkehr

Ein emotionaler Abend in Bremen: 1400 Fans versammelten sich in der „Glocke“, um Thomas Schaaf zu feiern. Der 64-Jährige präsentierte seine Biografie, während der Schauspieler Matthias Brandt leidenschaftlich daraus vorlas. Schaaf, der für Werder Bremen eine Legende bleibt, denkt sogar über eine Rückkehr als Trainer nach.

Werder Bremen bleibt Schaafs Herzenssache

Andere hören bei 64 auf – nicht Schaaf! „Es kommt immer auf eine spannende Aufgabe an. Wenn mich da irgendetwas packt, dann bin ich dabei“, erklärte er. Diese Leidenschaft spürte das Publikum bei jeder Anekdote. In der Bundesliga bleibt sein Name untrennbar mit Werder Bremen und Erfolgen verbunden.

+++ Vor Bayern – Werder: Trainer verkündet bitteren Ausfall +++

Mit Werder Bremen gewann Schaaf als Spieler und Trainer insgesamt dreimal die deutsche Meisterschaft. Besonders das Double-Jahr 2004 bleibt unvergessen. 14 Jahre prägte der bescheidene Fußballprofi die Bundesliga-Mannschaft. Auch bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96 sammelte er Trainererfahrung. Doch Bremen bleibt seine wahre Heimat – das zeigt der große Zuspruch.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Große Emotionen um Werder Bremen und Schaaf

Matthias Brandt machte den Abend noch besonderer. Der Schauspieler und Werder-Fan erklärte: „Thomas Schaaf verdanke ich so viele tolle Momente.“ Mit seiner Lesung ehrte er den Mann, der Werder Bremen geprägt hat wie kaum ein anderer. Die Fans dankten es mit tosendem Applaus.