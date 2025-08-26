Inmitten aller Sorgen und Nöte: Werder Bremen landet Hammer-Transfer

Werder Bremen versuchte zuletzt, Isaac Schmidt von Leeds United per Leihe zu verpflichten, um die Außenbahn zu stärken. Leeds zögerte jedoch, den Spieler abzugeben. Deshalb scheint Werder jetzt Yukinari Sugawara vom FC Southampton als Alternative ins Visier genommen zu haben.

Laut „Deichstube“ steht der japanische Nationalspieler kurz vor einem Wechsel nach Bremen. Der 25-jährige Rechtsverteidiger befindet sich bereits zum Medizincheck in der Hansestadt. Werder Bremen plant offenbar, Sugawara bis Saisonende auszuleihen. Der Spieler steht noch bis 2028 bei Southampton unter Vertrag.

Werder Bremen kurz vor Sugawara-Deal

Sugawara sammelte in der letzten Premier-League-Saison viel Erfahrung mit 30 Einsätzen. Sein Wert wird derzeit auf elf Millionen Euro geschätzt. Auch für Southampton scheint eine Leihe sinnvoll, da der Spieler nur sporadisch eingesetzt wurde. Werder Bremen könnte von seiner Spielpraxis profitieren.

Zusätzlich sucht Werder Bremen nach weiteren Verstärkungen für die Außenverteidigung. Laut „Bild“ plant das Team bis zum 1. September zwei Leihen für diese Positionen. Neben einem Außenverteidiger will Sportchef Clemens Fritz auch einen Mittelstürmer und einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichten.

Leih-Deal konnte nicht umgesetzt werden

Ein spektakulärer Plan platzte hingegen. Eintracht Frankfurt wollte U21-Nationalspieler Nelson Weiper aus Mainz verpflichten und direkt nach Bremen verleihen. Der Deal scheiterte jedoch, da Weiper offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FSV Mainz 05 steht. Werder Bremen schaut sich deshalb nach Alternativen um.

Weitere News:

Neben Sugawara werden noch weitere Neuzugänge erwartet, in der Offensive soll und muss sich noch einiges tun. Das 1:4 in Frankfurt hat deutlich aufgezeigt, dass im Angriff großer Bedarf herrscht.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.