Werder Bremen – 1. FC Heidenheim im Live-Ticker: Grün-Weiße Rettung auf den letzten Metern?

Die Spielzeit 19/20 ist vorbei, zwei Teams müssen nachsitzen. Werder Bremen empfängt Heidenheim im Hinspiel der Relegation. Bremen und Heidenheim kämpfen um das letzte Ticket für die Bundesliga.

Ob sich Bremen rettet oder Heidenheim die Sensation gelingt – der erste Schritt muss am Donnerstagabend im Weser-Stadion gemacht werden.

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim im Live-Ticker

Wer setzt sich zwischen Bremen und Heidenheim durch? Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim -:- (-:-)

Tore:

Spielinfo:

Anstoß: Donnerstag, 2. Juli, 20.30 Uhr

Stadion: Weser-Stadion

Schiedsrichter: ?

Mögliche Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka - Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Vogt - Eggestein, Klaassen - Osako - Füllkrug, Rashica

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Föhrenbach - Dorsch - Griesbeck, Kerschbaumer - Thomalla - Otto, Kleindienst

21.14 Uhr: Für Bremen war es eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst gewann man im Kellerduell mit Paderborn 5:1, dann verlor man gegen den Konkurrenten aus Mainz mit 1:3. Der Sieg gegen Köln dürfte dem Team jedoch einiges an Selbstvertrauen zurückgegeben haben.

18.32 Uhr: Jetzt gibt es also nochmal zwei Spiele extra für beide Teams. Am kommenden Montag steht dann endgültig fest, wer wo spielen wird.

16.41 Uhr: Und Heidenheim? Die standen lange Zeit nur auf Platz vier in Liga zwei. Dann gewann man sensationell in der 95. Minute am 33. Spieltag gegen den Hamburger SV und zog vorbei. Obwohl es am letzten Spieltag eine 0:3-Niederlage setzte, blieb man auf dem Relegationsplatz – Hamburg verlor selbst mit 1:5.

15.23 Uhr: Wie kamen die Teams in die Relegation? Werder stand im Oberhaus lange auf einem Abstiegsplatz. Am letzten Spieltag gelang ein sensationeller 6:1-Erfolg gegen Köln. Weil zeitgleich Düsseldorf gegen Union Berlin verlor, rückten die Bremer doch noch auf Platz 16 vor.

Mittwoch, 1. Juli, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Hinspiel in der Relegation um den letzten Startplatz in der Bundesliga. Bleibt Werder drin oder stürzt Heidenheim den nächsten Nordklub? Alle Informationen erhältst du bei uns im Live-Ticker.