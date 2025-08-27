Unfassbare Szene bei Wiesbaden – Bayern! Kimmich, Kane und Co. fassungslos

David gegen Goliath, Drittligist gegen den amtierenden deutschen Meister – vor dem Spiel Wiesbaden – Bayern waren die Vorzeichen klar: Alles andere als ein sehr deutlicher Sieg für den deutschen Rekordmeister wäre eine dicke Überraschung.

Schon früh im Spiel Wiesbaden – Bayern kam es zu einer sehr strittigen Szene. Im Mittelpunkt: Bayern-Stürmer Harry Kane und Wehens Verteidiger Jordy Gillekens. Die Bayern-Profis um Joshua Kimmich konnten es kaum glauben.

Irres Handspiel bei Wiesbaden – Bayern

Es läuft die neunte Spielminute, der FCB drückt auf das 1:0 und möchte den frühen Führungstreffer. Ein Schuss von Kane wird aus rund acht Metern von Gillekens geblockt, im Liegen streckt er dann allerdings seinen Arm in Richtung Ball aus und versucht so, das Spielgerät unauffällig wegzuspitzeln. Mit Erfolg, denn Schiedsrichter Daniel Siebert entscheidet auf Offensiv-Foul statt auf Handelfmeter für die Bayern.

Die Aktion von Gillekens wird nicht geahndet – obwohl Siebert unweit von dem Geschehen in guter Position stand. Kimmich, Kane und Co. konnten es nicht fassen, rannten auf den Schiedsrichter zu und protestierten vehement.

In ihren Gesichtern war zu sehen, dass sie die Entscheidung des Unparteiischen überhaupt nicht fassen konnten. Kimmich und Co. waren völlig entgeistert ob dieser Szene. Da es in der ersten Pokalrunde jedoch kein Videobeweis gibt, lief das Spiel ohne Konsequenzen für Gillekens und Wehen weiter.

Fälliger Elfmeter folgte zugleich

Doch nur wenig Minuten später zeigte Siebert dann doch auf den Punkt: Bei einer Flanke von Raphael Guerreiro klammert Ryan Johansson zu arg gegen Sascha Boey, reißt ihn förmlich um. Siebert zögert nur kurz, entscheidet dann folgerichtig auf Elfmeter. Dieses Mal hat Kane also die Chance bekommen, aus elf Meter zu treffen.

Der Weltstar ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und verwandelte sicher. Mit ein wenig später bekam er also sein Tor und der FC Bayern das 1:0. Doch diese Szene in der neunten Minute wird wohl keiner so schnell vergessen – völlig skurril!