Vor Wiesbaden – Bayern München: DFB gibt wichtige Entscheidung bekannt

Zum Bundesliga-Auftakt hat der FC Bayern ein regelrechtes Feuerwerk abgeliefert. Der deutsche Rekordmeister setzte mit dem 6:0-Sieg gegen RB Leipzig ein fettes Statement! Es war ein Gala-Abend des FCB. Jetzt wartet mit der Erstrunden-Partie Wiesbaden – Bayern München (27. August) die nächste Aufgabe auf die Münchener.

Es ist der erste Auftritt für den FCB im DFB-Pokal in der noch jungen Saison. Viele Entscheidungen sind bereits gefallen, der Tabellenführer der Bundesliga möchte sich nun das letzte Zweitrunden-Ticket schnappen. Vor dem Spiel Wiesbaden – Bayern München hat der DFB nun eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben.

DFB fällt Schiedsrichter-Entscheidung für Wiesbaden – Bayern München

Klein gegen Groß, David gegen Goliath – so könnte man die anstehende Pokalpartie zwischen Wehen und dem FCB wohl beschreiben. Alles andere als ein ganz deutlicher Sieg des Favoriten wäre eine dicke Überraschung. Zumal sich die Bayern schon in bester Frühform gezeigt haben.

Neben den beiden Mannschaften wird auch Daniel Siebert im Mittelpunkt stehen. Wie der DFB am Montag (25. August) bekannt gegeben hat, wird der 41-Jährige die Partie zwischen den Hessen und den Bayern pfeifen.

Der gebürtige Berliner zählt zu der Schiedsrichter-Elite in Deutschlands, hat den Status als „FIFA“-Schiedsrichter inne und mehr als 180 Erstliga-Einsätze. Auch in der Champions-League und bei WM-Spielen war er schon im Einsatz.

Pokal-Überraschung für den SV Wehen?

Der FC Bayern ist dazu noch der Verein, den Siebert am häufigsten gepfiffen hat: ganze 36 Mal schon. Die Statistik aus FCB-Sicht: 23 Siege, neun Unentschieden und vier Niederlagen. Die Statistik aus Sicht von Wehen Wiesbaden ist hingegen sehr ausgeglichen: Drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.

Beide Mannschaften können also auf einige Erfolge unter Siebert zurückblicken. Für wen kommt ein weiterer Sieg hinzu? Aller Voraussicht nach wohl für den FCB. Doch der SVWW würde den großen FC Bayern wohl gerne ärgern.