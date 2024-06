Wann spielt Deutschland bei der EM? Achtelfinale gegen Dänemark – DAS musst du über den Spielplan wissen

Die EM im eigenen Land ist für das DFB-Team rund um Bundestrainer Julian Nagelsmann Chance und Risiko zugleich. Da die großen Turniere für die Nationalmannschaft in der jüngeren Vergangenheit keineswegs erfolgreich verliefen, ist die Skepsis groß. Mit einem erfolgreichen Start könnte die Euphorie das Team aber auch weit tragen. Doch wann spielt Deutschland überhaupt? Wir haben alle Informationen rund um den Spielplan der Deutschen bei der Heim-EM 2024 für dich.

Das DFB-Team musste sich als Gastgeber für das Turnier nicht qualifizieren. Die Vorbereitung hatte einige Höhen, aber auch viele Tiefen. Deutschland ist als Gastgeber in die Gruppe A gesetzt worden. Hier trifft man in drei Spielen auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Hört sich machbar an, kann aber auch schnell zum Stolperstein werden, da alle bereits bewiesen haben, dass sie sehr unangenehme Gegner sein können. Während der EM wollen die Fans vor allem wissen: Wann spielt Deutschland? Deswegen haben wir die Termine der DFB-Elf für dich im Überblick.

Wann spielt Deutschland bei der EM 2024? Auftakt gegen Schottland

Wie bei den vorherigen Europameisterschaften absolviert jede qualifizierte Nation bei der EM 2024 drei Gruppenspiele. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich automatisch für die K.o.-Runde beziehungsweise das Achtelfinale. Außerdem werden noch vier weitere Plätze an die vier besten Gruppendritten vergeben. Deutschland hat also gute Chancen, auch über die Gruppenphase hinaus an der Europameisterschaft teilzunehmen.

Am 14. Juni wird die EM in der Heimat starten. Selbstredend eröffnet die DFB-Elf das Turnier selbst mit der Partie gegen Schottland in München um 21 Uhr. Schon der Auftakt in der Allianz Arena wird für das Team die Weichen für das Turnier stellen. Anschließend geht es für Deutschland in der MHP Arena in Stuttgart im zweiten Spiel der Gruppe A gegen Ungarn weiter. Der Anpfiff erfolgt bei dieser Begegnung um 18 Uhr.

Spielplan von Deutschland bei der EM 2024:

14. Juni 2024, 21 Uhr: Deutschland – Schottland

19. Juni 2024, 18 Uhr: Deutschland – Ungarn

23. Juni 2024, 21 Uhr: Schweiz – Deutschland

29. Juni 2024, 21 Uhr: Deutschland – Dänemark

Das letzte Spiel der deutschen Mannschaft steigt am 23. Juni um 21 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Hier soll das Team von Trainer Julian Nagelsmann im Bestfall den Gruppensieg gegen die Nachbarn aus der Schweiz klarmachen. Im Optimalfall würde man sich anschließend bis in das Finale der Europameisterschaft kämpfen. Dieses steigt am 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin um 21 Uhr.