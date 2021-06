Wann spielt Deutschland bei der EM 2021 wieder? Anstoßzeiten des DFB-Teams im Überblick

Seit dem 11. Juni läuft die EM 2021. Das erste Spiel gegen Frankreich hat Deutschland mit 0:1 verloren. Doch noch gibt es ja zwei Spiele, deshalb stellt sich für die Anhänger des DFB-Teams die Frage: Wann spielt Deutschland?

Wann spielt Deutschland bei der EM 2021? Foto: imago images/ActionPictures

24 Nationalmannschaften treten bei der Endrunde in elf europäischen Städten gegeneinander an – zunächst in sechs Vorrunden-Gruppen, anschließend geht’s im K.o.-Modus weiter. Bei dem üppigen Spielplan können Fans leicht den Überblick verlieren und sich immer wieder fragen: Wann spielt Deutschland?

Wann spielt Deutschland bei der EM 2021?

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw hat eine enorm anspruchsvolle Vorrunden-Gruppe erwischt. So sieht die Gruppe F aus:

Deutschland

Frankreich

Portugal

Ungarn

In der „Todesgruppe“ F hat die deutsche Nationalmannschaft im ersten Spiel gegen den amtierenden Weltmeister (Frankreich) mit 0:1 verloren. Am kommenden Wochenende geht es dann gegen den amtierenden Europameister (Portugal).

EM 2021: Wann spielt Deutschland?

Wenn die Löw-Truppe sich in dieser Gruppe durchsetzen will, muss die deutsche Auswahl eine deutlich bessere Leistung zeigen als bei der WM 2018. In Russland war das DFB-Team in einer Vorrunden-Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea peinlich ausgeschieden.

Wann spielt Deutschland bei der EM gegen wen? Hier alle DFB-Partien im Überblick:

Dienstag, 15.6., 21 Uhr

Deutschland – Frankreich (0:1)

Deutschland – Frankreich (0:1) Samstag, 19.6., 18 Uhr

Deutschland – Portugal

Deutschland – Portugal Mittwoch, 23.6., 21 Uhr

Deutschland – Ungarn

Wann spielt Deutschland in der K.o.-Phase?

Wenn Deutschland die Gruppenphase überstehen sollte, würde es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im Achtelfinale weitergehen. Wann spielt Deutschland bei der EM 2021 in einem möglichen Achtelfinale? Das hängt vom Verlauf der Vorrunde ab.

Falls die deutsche Auswahl die Gruppe F als Sieger abschließen würde, müsste das DFB-Team sein Achtelfinal-Spiel am 28. Juni um 21 Uhr austragen. Wenn Deutschland als Gruppen-Zweiter weiterkäme, wäre die Löw-Elf am 29. Juni um 18 Uhr im Achtelfinale gefordert. Und sollten Manuel Neuer und Co. als einer der besten Gruppendritten das Achtelfinale erreichen, wäre das deutsche Team am 27. Juni um 18 oder 21 Uhr dran.

Die Spieltermine ab dem Viertelfinale hängen ebenfalls vom Gruppen-Abschneiden ab und sind noch absolut nicht vorhersehbar. Klar ist: Die Runde der letzten Acht steigt am 2. und 3. Juli. Täglich um 18 und 21 Uhr finden zwei Viertelfinal-Paarungen statt.

ARD oder ZDF: Wer überträgt die deutschen Spiele?

Wie die Fans es von Europa- und Weltmeisterschaften gewohnt sind, teilen die ARD und das ZDF sich die Übertragungen der deutschen Spiele untereinander auf. Hier die TV-Übertragungen der restlichen Spiele im Überblick:

Samstag, 19.6., 18 Uhr

Deutschland – Portugal (ARD)

Deutschland – Portugal (ARD) Mittwoch, 23.6., 21 Uhr

Deutschland – Ungarn (ZDF)

EM 2021: Das ist der deutsche Kader

Mit folgendem Aufgebot reist die deutsche Nationalmannschaft zur EM 2021.

Tor: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno

Abwehr: Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Mats Hummels, Robin Koch, Robin Gosens, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Christian Günter

Mittelfeld/Sturm: Emre Can, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Timo Werner, Jamal Musiala, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Kevin Volland

