VfL Bochum: Irre Szenen! Ist das der Vorgeschmack auf die Aufstiegsparty?

Bochum. Der VfL Bochum befindet sich im Aufstiegsfieber. Am Sonntag könnte die ganz große Party steigen.

Zunächst muss der VfL Bochum gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen. Bereits am Tag vor dem Spiel kam es zu irren Szenen in der Stadt. Ist das ein Vorgeschmack auf das, was im Falle des Aufstiegs auf die Mannschaft wartet?

VfL Bochum: Fans verabschieden Mannschaft nach Nürnberg

Ein Sieg fehlt dem VfL noch. Am 33. Spieltag könnte der Ruhrpott-Klub den siebten Aufstieg der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach bringen. Bei den Fans ist die Euphorie bereits jetzt grenzenlos.

Als sich der Mannschaftsbus am Samstagnachmittag auf den Weg ins Frankenland machte, versammelten sich rund 1000 Fans vor Ort und schickten ihre Mannschaft mit Schlachtrufen und jeder Menge Pyro auf den Weg.

Knapp 1.000 VfL-Fans haben sich heute Mittag an verschiedenen Orten in Stadionnähe versammelt und die Mannschaft mit Gesängen und Pyrotechnik nach Nürnberg verabschiedet. pic.twitter.com/P4okh9amkz — P. Rentsch ✏ (@p_rentsch) May 15, 2021

Wie die „WAZ“ berichtet, soll dabei nur sehr wenig auf Mindestabstände geachtet worden sein. Die Polizei war demnach vor Ort, löste die Versammlung nach der Abfahrt der Bochumer auf. Es ist wohl nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, was sich am Sonntag bei einem Sieg des VfL abspielen würde.

Die Stadt hatte bereits im Vorfeld an die Fans appelliert, den Aufstieg von zu Hause zu feiern und auf Versammlungen in der Stadt zu verzichten. Angesichts der Bilder vom Samstag darf man sich allerdings sicher sein, dass die Fanparty im Aufstiegsfall noch größer ausfallen dürfte.

Stadt Bochum mahnt zur Einhaltung der Corona-Regeln

Das weiß auch die Stadt Bochum, die in einer offiziellen Mitteilung dementsprechend verlauten ließ: „Hygienemaßnahmen und Einschränkungen nach der Corona-Schutzverordnung haben weiterhin ihre Berechtigung. Ordnungsamt und Polizei werden zum Schutz aller vor möglichen Infektionen gemeinsam bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung vorgehen müssen.“ (mh)