Beim VfL Bochum droht ein bitterer Abgang! Top-Juwel im Visier der Bundesliga

Bayer Leverkusen ist auf der Suche nach vielversprechenden Youngstern und hat dabei offenbar beim VfL Bochum ein spannendes Talent entdeckt: Cajetan Lenz. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat in der aktuellen Saison nicht nur beim Zweitligisten überzeugt, sondern auch bei anderen Topklubs in Deutschland Aufmerksamkeit erregt.

VfL Bochum: Juwel im Visier der Topteams

Die Werkself soll Lenz bereits intensiv beobachtet haben, wie die „WAZ“ berichtet. Der deutsche Vizemeister sieht in dem talentierten Sechser offenbar eine ideale Verstärkung für das Team. Doch Bayer Leverkusen ist nicht der einzige Interessent. Weitere prominente Bundesliga-Klubs sollen ebenfalls ein Auge auf den jungen Bochumer geworfen haben – wenn auch noch keine Namen genannt werden.

Cajetan Lenz gehört zu den Shootingstars der aktuellen Spielzeit beim VfL Bochum. Trotz einer schwierigen Saison, geprägt durch Trainerwechsel und durchwachsene Ergebnisse, hat sich der U20-Nationalspieler eine feste Rolle erarbeitet. Sein Einsatz und seine Leistungen haben den neuen Coach Uwe Rösler beeindruckt, der große Stücke auf den Nachwuchskicker hält.

Vertragsbindung bis 2029 beim VfL Bochum

Eines ist sicher: Einfach wird Bayer Leverkusen ein möglicher Transfer des Jungstars nicht gemacht. Cajetan Lenz steht noch bis 2029 beim VfL Bochum unter Vertrag. Auch sein erster Treffer im Profibereich – kürzlich beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig – hat sein enormes Potenzial unterstrichen.

Damit würde Lenz Ibrahim Maza Konkurrenz machen, der beim jüngsten 6:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim von Bayer-Coach Kasper Hjulmand erfolgreich auf der Sechs getestet wurde. Ob Maza sich dort langfristig etablieren kann, bleibt spannend. Die Werkself scheint jedenfalls darauf vorbereitet, mit weiteren Nachwuchstalenten ihre Tiefe im Kader zu erweitern.

Für den VfL Bochum bleibt Cajetan Lenz ein Schlüsselspieler. Sein Wechsel zu einem Topklub könnte jedoch nur eine Frage der Zeit sein. Mit Spieler wie Lenz beweist der Traditionsverein einmal mehr, dass Bochum ein Auge für junge Talente hat – sei es als sportliches Aushängeschild oder als Sprungbrett für größere Aufgaben. Mehr dazu kannst du hier in der „WAZ“ lesen.