Alarm beim VfB Stuttgart! Macht Hoeneß den Blitz-Abflug?

Fenerbahce Istanbul sucht nach der Trennung von José Mourinho einen neuen Trainer und soll Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart ins Visier genommen haben.

Doch der 43-Jährige erteilt einer solchen Spekulation eine deutliche Absage. „Für mich ist es überhaupt kein Thema“, betonte er gegenüber „Sky“ und macht mehr als deutlich, beim VfB Stuttgart bleiben zu wollen.

VfB Stuttgart nicht an Wechsel interessiert

Medien wie der „Kicker“ sowie türkische Portale berichteten zuvor über das vermeintliche Interesse aus Istanbul. Neben Hoeneß wurden auch Edin Terzic, Nuri Sahin, Roger Schmidt und Sergio Conceicao als Kandidaten genannt. Mourinho war erst seit Juni 2024 bei Fenerbahce tätig, wurde jedoch nach verpasster Champions-League-Qualifikation entlassen.

Hoeneß, der seit April 2023 den VfB Stuttgart trainiert, hat langfristige Pläne im Schwabenland. Sein Vertrag läuft bis 2028, eine Ausstiegsklausel gibt es offenbar nicht. Unter seiner Leitung vermied der VfB zunächst den Abstieg, qualifizierte sich danach für die Champions League und gewann in der vergangenen Saison schließlich den DFB-Pokal.

Erfolgscoach bleibt beim VfB Stuttgart

In der aktuellen Spielzeit tritt der VfB Stuttgart damit wieder international an. In der Europa League trifft das Team aus dem Schwabenland unter anderem auf eben Fenerbahce. Die Mannschaft rangiert zudem nach zwei Bundesliga-Spieltagen mit drei Punkten auf dem achten Platz. Für Sebastian Hoeneß steht ein Wechsel nicht zur Debatte.

Hoeneß und der VfB Stuttgart befinden sich derzeit in einer Länderspielpause. Eine Abreise nach Istanbul ist ausgeschlossen. Stattdessen konzentriert sich der Trainer darauf, weitere Erfolge mit seinem Team zu erzielen.

