VfB Stuttgart – FC St. Pauli im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Der VfB Stuttgart gehört zu den Teams, die in den vergangenen Jahren Höhen und Tiefen erlebt haben. Die Fans mussten also eine dicke Haut haben. Dennoch erfreut sich das Team großer Beliebtheit. Dementsprechend viele Menschen wollen die Spiele des VfB Stuttgart im TV und Livestream verfolgen.

Doch im aktuellen TV-Rechte-Dschungel ist es gar nicht so einfach herauszufinden, wo du die Spiele der Schwaben sehen kannst. Deswegen verraten wir dir in diesem Artikel, bei welchem Anbieter du die Partien des VfB Stuttgart im TV und Livestream live verfolgen kannst.

VfB Stuttgart im TV und Livestream

Sky, DAZN oder doch ARD und ZDF? Wer in Deutschland viele Fußballspiele sehen will, muss sich erstmal durch einen Rechte-Dschungel kämpfen. Für die Fans des VfB Stuttgart bedeutet das, dass besonders drei Sender im Fokus stehen, da das Team derzeit in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League antritt.

Die nächsten Spiele vom VfB Stuttgart im TV und Livestream:

Freitag, 19. September, 20.30 Uhr: VfB Stuttgart – FC St. Pauli (Bundesliga), Sky

Donnerstag, 25. September, 21 Uhr: VfB Stuttgart – Celta Vigo (Europa League), RTL

Sonntag, 28. September, 17.30 Uhr: 1. FC Köln – VfB Stuttgart (Bundesliga), DAZN

Donnerstag, 2. Oktober, 21 Uhr: FC Basel – VfB Stuttgart (Europa League), RTL

Sonntag, 5. Oktober, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FC Heidenheim (Bundesliga), DAZN

Samstag, 18. Oktober, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart (Bundesliga), Sky (Einzel) und DAZN (Konferenz)

Die Bundesliga-Rechte liegen derzeit bei Sky und DAZN. Die Einzelspiele jedes Spieltags am Freitag und am Samstag zeigt Sky im linearen Pay-TV, via SkyGo, Streamingdienst WOW und auf skysport.de. Die Samstags-Konferenz und alle Begegnungen am Sonntag laufen bei DAZN.

Sky zum Sparpreis! Du willst alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV verfolgen? Sparen und sofort losschauen! Hier geht’s zum Angebot von Sky!🛒

Sowohl bei DAZN als auch bei Sky brauchst du allerdings ein kostenpflichtiges Abo, um die Begegnungen des VfB Stuttgart live verfolgen zu können. Wer kein Geld bezahlen kann oder möchte, muss auf kostenlose Highlights umsteigen. Zu sehen sind die ARD-Sportschau (Samstag, 18.30 Uhr), ZDF-Sportstudio (Samstag, 23 Uhr), Bundesliga Pur bei Sport1 (Sonntagvormittag). Highlights gibt es auch bei Sky, DAZN und RTL+ – aber das kostet wiederum.

Spitzenfußball im Sonderangebot! Du willst nicht nur die Bundesliga am Samstag und Sonntag schauen, sondern auch die Champions League? Mit diesem Angebot sparst du jetzt beim DAZN-Abo!🛒

Champions League, DFB-Pokal, Testspiele

Der VfB Stuttgart ist in dieser Saison wieder in der Champions League vertreten. Übertragen werden die Spiele der Königsklasse von DAZN und Amazon Prime. Während Amazon Prime jeweils eine ausgewählte Partie am Dienstag zeigt, werden alle anderen Spiele bei DAZN übertragen.

Die Spiele im DFB-Pokal laufen weitestgehend ebenfalls im Pay-TV bei Sky. Vereinzelt werden Topspiele aber im ZDF und der ARD übertragen. Hier geht es danach, von welcher Begegnung sich die Sender die besten Quoten versprechen. Die Fans des VfB Stuttgart müssen als hoffen, dass der VfB einen möglichst attraktiven Gegner bekommt, damit das Spiel bei ARD oder ZDF gezeigt wird.

Weitere spannende TV-Artikel

Eintracht Frankfurt im TV und Livestream

Die Deutsche Nationalmannschaft im TV und Livestream

Bayern München im TV und Livestream

Die Testspiele in der Vorbereitung sind in der Regel im Livestream bei Youtube auf dem Kanal vom VfB Stuttgart kostenlos für die Fans verfügbar. Hin und wieder überträgt aber auch Sky auf seinem Sender Sky Sport News HD die Spiele im TV oder im Livestream bei SkyGo.