Real Madrid klopft an! Muss der VfB Stuttgart IHN ziehen lassen?

Angelo Stiller könnte den VfB Stuttgart bald verlassen. Der deutsche Nationalspieler steht laut Gerüchten im Fokus von Real Madrid.

Schon länger kursieren Spekulationen, die Königlichen hätten Interesse am 24-jährigen Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart. Ein Bericht von „fichajes.net“ befeuert die Gerüchte nun weiter und deutet auf ein konkretes Angebot hin.

VfB Stuttgart: Stiller und die Ausstiegsklausel

Laut dem spanischen Portal sei Stillers Name „mittlerweile laut und deutlich“ bei Real Madrid zu hören. Eine mögliche Ausstiegsklausel ab Sommer 2026 könnte den Wechsel erleichtern. Interessierte Abnehmer müssten angeblich zwischen 36 und 40 Millionen Euro zahlen. Der VfB Stuttgart hätte wohl kaum Möglichkeiten, ihn bei einem attraktiven Angebot zu halten.

In Madrid plant man offenbar eine Verjüngung der Mittelfeldzentrale und sieht Stiller als vielversprechenden Kandidaten. Allerdings sind auch andere Spieler wie Fabián Ruiz von Paris Saint-Germain und Martin Baturina von Como Calcio auf Reals „Shortlist“. Über Stillers hohe Ablösesumme wird aber noch intern diskutiert.

Stiller-Ersatz schon da?

Ob und wann Stiller tatsächlich eine Option bei Real Madrid sein könnte, hängt laut Bericht auch vom aktuellen sportlichen Erfolg der Madrilenen ab. Bleibt dieser hoch, könnte der Druck auf Neuverpflichtungen im Mittelfeld sinken. Der VfB Stuttgart dürfte das Thema dennoch aufmerksam verfolgen, da Stiller aktuell zu den wertvollsten Spielern des Vereins gehört.

Ein Nachfolger für Stiller könnte jedenfalls unmittelbar bereitstehen. Erst in diesem Sommer konnte man Chema Andres ins Schwabenland lotsen. Der 20-Jährige kam von eben Real Madrid zum VfB. Die Verhandlungswege zwischen den Klubs sind also kurz.

