VfB Stuttgart: Nach Auftaktsieg in der Europa League herrscht Gewissheit

Während der VfB Stuttgart in der Liga langsam in Fahrt kommt, gab es auch international nun den ersten großen Erfolg. Der Europa-League-Auftakt ist dem DFB-Pokalsieger gelungen.

Gegen Celta Vigo gab es im ersten Spiel der Ligaphase einen 2:1-Sieg. Der VfB Stuttgart lässt dabei nicht nur die Fans jubeln, sondern auch einen deutschen TV-Sender.

VfB Stuttgart lässt auch RTL jubeln

Mit dem VfB Stuttgart darf sich RTL nämlich über einen großen Traditionsverein mit zahlreichen Fans in ganz Deutschland freuen, der in der Europa League an den Start geht und der für starke Quoten sorgt.

So verfolgten bis zu drei Millionen Fußballfans den erfolgreichen Start der Stuttgarter am Donnerstagabend (25. September) beim Kölner Sender. Im Schnitt waren über beide Halbzeiten hinweg 2,56 Millionen beim umkämpften 2:1-Sieg der Schwaben dabei, der Gesamtmarktanteil lag bei starken 13,1 Prozent.

Auch in den beiden großen Zielgruppen zeigt sich die Strahlkraft des Europapokals: Mit 13,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 17,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die UEFA Europa League mehr als nur gute Marktanteile.

Erfolgreicher Europapokal-Aufakt

Ein optimaler Auftakt für den VfB Stuttgart und auch RTL. Schon am Mittwoch war nämlich der SC Freiburg im Einsatz. Der 2:1-Sieg gegen den FC Basel sorgte ebenfalls für starke Quoten für RTL. Auch wenn das Spiel bei Nitro lief, erreichte das Spiel in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen einen sehr guten Marktanteil von 7,7 Prozent, so der Kölner Sender.

Mit herausragenden 11,0 Prozent punktete der Europapokalabend bei Nitro insbesondere in der Kernzielgruppe der 30- bis 49-jährigen Männern. Insgesamt erreichte die Übertragung aus Freiburg im Schnitt 1,48 Millionen Fans und einen Marktanteil von 7,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

RTL wird hoffen, dass Stuttgart und Freiburg in der Europa League weit kommen, damit die Quoten immer weiter nach oben steigen.