VfB Stuttgart vor Mega-Deal? Nächstes Real-Talent im Visier

Der VfB Stuttgart hat ein Sturmproblem – und das mitten im Höhenflug. Nach dem Abgang von Nick Woltemade und dem längerfristigen Ausfall von Ermedin Demirovic fehlen Trainer Sebastian Hoeneß gleich mehrere Optionen in der Offensive. Jetzt will der VfB im Winter reagieren – und das offenbar mit einem echten Coup.

Denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit Real Madrids brasilianischem Supertalent Endrick. Der 18-Jährige gilt als eines der größten Versprechen des Weltfußballs, ist bei den „Königlichen“ aber unzufrieden mit seiner Rolle. „Sky“ und „ESPN“ meldeten zuletzt, dass der Youngster bereits einen Winterwechsel plane.

VfB Stuttgart: Nächstes Top-Talent im Visier?

Ein Wechsel in die Bundesliga ist für Real Madrid kein Tabu. Trainer Xabi Alonso kennt die Liga gut und pflegt zudem ein gutes Verhältnis zu Sebastian Hoeneß. Laut Informationen von RTL/ntv und sport.de soll der VfB Stuttgart tatsächlich an Endrick interessiert sein – zunächst wohl auf Leihbasis.

Hoeneß und Alonso stehen bereits länger in Kontakt. Schon beim Transfer von Mittelfeldmann Chema Andrés tauschten sie sich aus. Nun sollen beide erneut miteinander gesprochen haben – diesmal über Endrick. Alonso würde dem Vernehmen nach Hoeneß einen Spieler wie Endrick anvertrauen, allerdings nur für eine Leihe.

Endrick will Real verlassen – per Leihe

Die Beziehung der beiden Trainer könnte entscheidend werden. Hoeneß und Alonso schätzen sich, lieferten sich in den letzten Jahren packende Duelle mit Stuttgart und Leverkusen. Der Spanier hält große Stücke auf seinen deutschen Kollegen – ein Vertrauensvorschuss, der dem VfB Stuttgart im Poker um Endrick helfen könnte.

Auch sportlich passt vieles zusammen. Laut „ESPN Brasil“ bevorzugt Endricks Umfeld einen Klub aus einer Top-5-Liga, der international spielt und offensiven Fußball bietet. Genau das trifft auf den VfB Stuttgart zu: Europa-League-Teilnehmer, Platz drei in der Bundesliga, attraktiver Spielstil – das Gesamtpaket stimmt.

Die Konkurrenz ist dennoch groß. Olympique Marseille, mehrere Premier-League-Klubs und auch spanische Vereine buhlen um den 50-Millionen-Mann. Endrick kam erst im Sommer 2024 von Palmeiras zu Real Madrid und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2030. In seiner ersten Saison stand er 37 Mal auf dem Platz, erzielte sieben Tore und legte einen Treffer auf. Das Winter-Transferfenster öffnet am 1. Januar – und vielleicht sorgt der VfB Stuttgart dann für den Transferknaller.