VfB Stuttgart: Top-Talent drängt sich immer mehr auf – Hoeneß vor schwieriger Entscheidung

Der VfB Stuttgart steht vor einem intensiven Programm mit vier Spielen in elf Tagen. Zum Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo überlegt Trainer Sebastian Hoeneß, wie er den Kader rotieren lässt.

Sogar VfB-Stuttgart-Kapitän Atakan Karazor wurde bereits auf die Bank gesetzt. Trotzdem lobte Hoeneß die Reaktion seines Führungsspielers: „Karazor hat sich astrein verhalten.“ Im wichtigen Sieg gegen St. Pauli übernahm der junge Chema Andres Karazors Position.

Spannungen im Mittelfeld des VfB Stuttgart

Der Neuzugang begeisterte mit Übersicht und Ruhe. Bereits bei seinen bisherigen Einsätzen zeigte der Spanier starke Leistungen. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth betonte nach dem Sieg: „Chema hat es gut gemacht.“ Karazor hat jedoch weiterhin Führungsqualitäten.

Wie reagiert Sebastian Hoeneß beim Europa-League-Spiel? Karazor hat Erfahrung als Dauerbrenner mit fast 200 Pflichtspielen. Doch Chema könnte wieder vorgezogen werden. Hoeneß muss abwägen, ob er weiter auf den talentierten Youngster setzt oder Karazor zurück in die Startelf holt.

Bedeutung der Personalentscheidungen

Der Konkurrenzkampf belebt die Situation im zentralen Mittelfeld des VfB Stuttgart. Die Verantwortlichen betonen, dass Karazors Fähigkeiten nicht infrage stehen. Seine zuletzt abnehmende Form führte jedoch zur Umstellung.

Der wichtige Sieg gegen St. Pauli könnte eine Wende markieren. Nun bleibt offen, wer beim VfB Stuttgart davon profitieren wird. Trainerentscheidungen werden maßgeblich den weiteren Verlauf bestimmen.

