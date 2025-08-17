XXL-Angebot abgelehnt! VfB Stuttgart lässt Offensiv-Star nicht ziehen

Der VfB Stuttgart hält momentan einige Spieler in den eigenen Reihen, die bei anderen Vereinen Interesse wecken. Allen voran um Nick Woltemade und den FC Bayern München gibt es bereits seit Wochen Gerüchte.

Nun steht offenbar der nächste Profi des VfB Stuttgart im Fokus. Nottingham Forest soll sich intensiv um die Dienste von Nationalspieler Jamie Leweling bemühen. Der Offensiv-Spieler hat beim VfB eine steile Entwicklung hingelegt. Die Stuttgarter Verantwortlichen zeigen sich jedoch – wie auch im Woltemade-Poker – unbeeindruckt.

VfB Stuttgart bleibt auch bei Leweling hart

Rund 20 Millionen Euro soll Nottingham für Leweling zuletzt geboten haben. Durch mögliche Bonuszahlungen hätte die Ablöse auf 25 Millionen Euro steigen können. Dennoch lehnte der VfB Stuttgart ab. Laut „Sky“ sei Leweling unverkäuflich, während der „Kicker“ berichtet, dass eine Ablöse von 40 Millionen nötig wäre.

Ob der Premier-League-Klub und Conference-League-Teilnehmer dazu bereit ist, sein Angebot noch einmal nachzubessern, ist derzeit nicht bekannt. Fest stehen dürfte dagegen: An den finanziellen Mitteln der Engländer dürfte es in dieser Causa wohl nicht scheitern.

Hoeneß schwärmt von Leweling

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß beschreibt Leweling unterdessen als vielseitig und einzigartig: „Er kann viele Positionen abdecken, Stürmer, Flügel, Wingback. Er bringt eine große Flexibilität mit, hat Power, Energie, kann angreifen, aber auch verteidigen.“ In der vergangenen Saison erzielte Leweling fünf Tore und gab vier Vorlagen in 37 Spielen.

Geht es nach seinem Trainer, wird Leweling das Schwabenland in diesem Sommer also nicht verlassen. Der VfB Stuttgart hat Leweling bis 2029 an sich gebunden. Sein Team schätzt ihn als Schlüsselspieler, der nicht leicht ersetzt werden könnte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.