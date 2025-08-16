Nick Woltemade hat Gewissheit! Entscheidung vor Stuttgart – Bayern gefallen

Nick Woltemade hatte gehofft, im Sommer zum FC Bayern zu wechseln, doch der Transfer scheitert endgültig. Stuttgart verweigert nach wie vor die Freigabe und plant mit dem Stürmer für die kommende Saison. Wie „Sky“ berichtet, gibt es keine Bewegung mehr im ohnehin stockenden Transferpoker. Der Wechsel ist vor Stuttgart – Bayern offiziell vom Tisch.

Woltemade soll stattdessen im Supercup-Duell Stuttgart – Bayern am Samstagabend für die Schwaben auflaufen. Stuttgart hatte das Spiel als Deadline für den möglichen Wechsel festgelegt. Nach diesem Zeitpunkt sind weitere Verhandlungen ausgeschlossen. Auch am Freitag wurden laut „Sky“ keine neuen Angebote oder Zahlen mehr ausgetauscht.

Woltemade-Wechsel vor Stuttgart – Bayern endgültig vom Tisch

Der FC Bayern hatte zuletzt eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro geboten. Stuttgart forderte jedoch mehr als 70 Millionen Euro. Demnach zeigt sich der Rekordmeister nicht mehr interessiert und richtet seinen Fokus auf andere Optionen. Zuletzt rückte ein möglicher Transfer von Christopher Nkunku in den Mittelpunkt.

Mehrere Medien berichten, dass Bayern mit dem FC Chelsea im intensiven Kontakt steht. Ex-Leipziger Nkunku sei an einem Wechsel nach München interessiert, während Chelsea eher einen Verkauf als eine Leihe bevorzugt. Sollte es zur festen Verpflichtung kommen, könnte der Offensivspieler wohl für die Hälfte der Summe von Woltemade zu haben sein.

Bayern nimmt andere Optionen ins Visier

Stuttgart bleibt fest entschlossen, Woltemade zu halten, und erhofft sich weiterhin Großes vom Mittelstürmer. Für die Bayern scheint sich Nkunku hingegen als kostengünstigere Alternative anzubieten. Damit endet der lang diskutierte Wechsel von Woltemade zwischen Stuttgart und Bayern ohne Ergebnis.

Bayern wird den Sommer nutzen, um weitere Verstärkungen zu finden, während Stuttgart sich auf die Zusammenarbeit mit Woltemade konzentriert. Beide Teams treffen nun im Supercup direkt aufeinander und setzen vorerst wieder andere Prioritäten. Der Fokus bleibt auf der kommenden Saison.

