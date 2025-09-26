Das wird VfB Stuttgart nicht gefallen: Der FC Bayern will wieder zuschnappen

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart geraten erneut in einen Transfer-Streit. Diesen Sommer stritten die Klubs um Nick Woltemade. Am Ende wechselte der Angreifer nicht nach München, sondern zu Newcastle United.

Dieses Mal geht es jedoch nicht um einen Spielerwechsel, sondern um das mögliche Abwerben eines VfB-Stuttgart-Funktionärs.

Wechsel von Rouven Kasper?

Medien berichten, der FC Bayern sei an Vorstandsmitglied Rouven Kasper interessiert. Laut den „Stuttgarter Nachrichten“ wolle Kasper seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig auflösen, um zu wechseln.

Ein mögliches Wechseldatum sei der 1. Januar 2026. Die Stuttgarter seien jedoch nicht bereit, Kasper einfach ziehen zu lassen. Der VfB-Aufsichtsrat wurde laut Berichten von Kaspers Wechselwunsch informiert.

Streit zwischen FC Bayern und VfB Stuttgart?

Offizielle Statements gibt es weder von München noch von Stuttgart. Schon im August hatte „Sky“ über Kaspers mögliche Absichten berichtet. Die Stuttgarter dementierten damals. Bis heute gibt Kasper keine klaren Hinweise zu seiner beruflichen Zukunft.

Zum Hintergrund: Ende Oktober wird beim FC Bayern der Posten des Finanzvorstands vakant. Der bisherige Amtsinhaber Michael Diederich verlässt den Klub und wechselt zur Deutschen Bank. Kasper, der beim VfB Stuttgart für Marketing und Vertrieb verantwortlich ist, hat bereits früher für den FC Bayern gearbeitet.