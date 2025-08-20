VfB Stuttgart im Transfer-Poker um Wunschspieler: Gelingt der Hammer-Deal?

Ganz Deutschland durfte in der neuen Saison auf den VfB Stuttgart schauen. Im Supercup gegen die Bayern zeigte der VfB eine engagierte Leistung – auch wenn es am Ende nur zu einer 2:1-Niederlage reichte.

Im Gegensatz zur vergangenen Saison fehlte insbesondere Enzo Millot, der kürzlich nach Saudi-Arabien wechselte. Ein Ersatz hätte dem VfB gegen die Bayern mit Sicherheit gutgetan. Dieser könnte aber jetzt noch dazustoßen.

VfB will Premier-League-Star verpflichten

Der VfB Stuttgart hat einen echten Top-Mann im Visier. Beim FC Arsenal ist man auf Fabio Vieira aufmerksam geworden. Dieser gilt bei den Gunners als absoluter Abschiedskandidat – gegen Manchester United stand er zum Ligaauftakt schon gar nicht mehr im Kader.

Das Interesse an Vieira besteht wohl schon länger. Wie „The Athletic“ berichtet, wurden die Forderungen Arsenals vom VfB Stuttgart bislang allerdings nicht erfüllt. Der VfB strebt offenbar eine Leihe mit Kaufpflicht an, falls bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Diskutiert wurde demnach ein Betrag von knapp 20 Millionen Euro, falls die Kaufpflicht greift.

Vieira ohne Zukunft bei Arsenal

Laut der „Bild“ verlangt Arsenal für Vieira jedoch eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro. Diese Summe könnte für den VfB Stuttgart schwer erreichbar sein. Aufgrund Vieiras sportlicher Nebenrolle bei den Gunners ist es jedoch denkbar, dass die geforderte Ablösesumme noch sinken könnte.

Vieira wechselte 2022 für 40 Millionen Euro vom FC Porto zu Arsenal. Dort konnte er sich allerdings langfristig nie durchsetzen. In der vergangenen Saison wurde er sogar zurück an den FC Porto verliehen. Ein Abschied aus London scheint unvermeidbar – wird der VfB Stuttgart diese Gelegenheit nutzen?