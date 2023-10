USA – Deutschland: Nagelsmann sorgt gleich für Hammer – Fans fällen eindeutiges Urteil

Es ist endlich so weit. Julian Nagelsmann feiert als Bundestrainer sein Debüt an der DFB-Seitenlinie. Viele Fragen stellen sich die Fans. Schafft es der Ex-Bayern-Coach, die Nationalmannschaft wieder gerade zu biegen? Oder endet die Heim-EM in einem Desaster?

++ USA – Deutschland im TV und Livestream: Hier siehst du das Nagelsmann-Debüt live im TV ++

Besonders gespannt blickten die Fans daher natürlich auf die Aufstellung bei der Partie USA – Deutschland am Samstagabend. Und in seinem ersten Spiel als Bundestrainer sorgt Nagelsmann gleich mal für einen Hammer.

USA – Deutschland: Überraschung im Kader

Schon bei seiner Kader-Nominierung hatte Nagelsmann für den ein oder anderen Hammer gesorgt. Nicht nur holte er Mats Hummels zurück ins DFB-Team, sondern nominierte mit Kevin Behrens, Robert Andrich und Chris Führich gleich drei Neulinge.

++ Unmittelbar vor Nagelsmann-Debüt – DFB sorgt für krasse Überraschung ++

Kurz vor Anpfiff war klar, dass es keiner aus dem Trio in die Startelf geschafft hatte. Und dennoch weckte die von Nagelsmann gewählte Aufstellung bei USA – Deutschland große Freude bei den Fans. Besonders ein Offensiv-Duo sticht dabei ins Auge.

Auf dieses Duo freut sich Deutschland

Florian Wirtz und Jamal Musiala sind die vielleicht heißesten Talente seit Jahren in Deutschland. Musiala bei Bayern München als auch Wirtz bei Leverkusen bestechen durch Kreativität, Dribblings und Unbekümmertheit.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt sollen sie Deutschland gemeinsam zum Sieg schießen. Und das kommt bei den Fans riesig an. „Musiala und Wirtz so geil“, kommentiert ein Fan bei „X“. „Erstes Mal seit langem, dass ich mich nicht über die erste Elf beschweren kann“, urteilte ein anderer.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

„Ich habe mich schon lange nicht mehr so ​​sehr auf internationale Freundschaftsspiele gefreut“, heißt es auch von einem dritten Fan. Und: „Wirtz x Musiala – Ich weiß warum ich Nagelsmann mag.“

USA – Deutschland: Auch sie starten

Mit dabei in der Startelf ist auch Comebacker Mats Hummels, der an der Seite von Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Robin Gosens vor Marc-Andre ter Stegen verteidigt. Im Mittelfeld sollen Ilkay Gündogan und Pascal Groß im Mittelfeld dem Wunder-Duo den Rücken frei halten. Vorne hofft Nagelsmann dann auf Tore von Niclas Füllkrug und Leroy Sane.