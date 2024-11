Ungarn – Deutschland: Fans dreht sich der Magen um – „Immer lächerlicher“

Es war die Szene in einem sonst eher unspektakulären Spiel: Bei Ungarn – Deutschland bekommt Robin Koch den Ball in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz an die Hand. Schiedsrichter Duje Strukan aus Kroatien entscheidet nach Ansicht der Bilder auf Elfmeter.

Bei den deutschen Fußball-Fans kommen sofort schlechte Erinnerungen. Der nicht gegebene Elfmeter aus dem EM-Viertelfinale gegen Spanien schießt in ihren Kopf. Sie können es nicht fassen, dass der Schiedsrichter nun für Ungarn pfeift.

Ungarn – Deutschland: Schon wieder Elfer-Ärger

Das Spiel war eigentlich schon gelaufen. Deutschland führte durch den Treffer von Felix Nmecha (76.) und schaukelte die Führung nach Hause. Plötzlich wurde es dann noch einmal wild: Mihaly Kata zieht an der Strafraumgrenze ab, Koch wirft sich in den Ball und wird am Arm getroffen.

Schiedsrichter Strukan lässt zunächst weiterlaufen, dann schaut er sich die Szene noch einmal an. Nach kurzer Überlegung zeigt er doch auf den Elfmeterpunkt. Dominik Szoboszlai trifft an und verwandelt.

Bei den deutschen Fans sorgt der Elfmeterpfiff für großen Ärger. Für das Handspiel von Spaniens Marc Cucurella im EM-Viertelfinale gab’s schließlich auch keinen Strafstoß. Die deutschen Fans fühlen sich wieder betrogen. Hier ein paar Reaktionen:

„Von mir aus pfeif solche Handelfmeter. Aber dann wird es immer lächerlicher und skandalöser, dass man den gegen Spanien nicht bekommen hat“

„An dem Elfer kann man wieder sehen, dass wir bei der EM gegen Spanien richtig beschissen wurden.“

„Die „Regeln“ zu Hand im Straufraum ist immer noch der größte Bullshit in diesem Sport.“

„Nie im Leben ist das ein Elfmeter. Aber wir wissen ja alle, wie Schiedsrichter gegen deutsche Teams oder auch die Nationalmannschaft entscheiden…“

Nagelsmann: „Meilenweit weg von einer klaren Fehlentscheidung“

Aber nicht nur bei den deutschen Fans kommen schlechte Erinnerungen hoch. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sofort an nichts anderes denken. „Ich habe den Schiri gefragt, ob er das Spiel gegen Spanien bei der EM auch geguckt hat“, verriet Nagelmann im ZDF. „Er hat aber nicht verstanden, was ich meinte.“

Der Bundestrainer erklärt: „Für mich war es kein Handspiel von Koch, auch wenn es umgekehrt gewesen wäre. Kochi zieht noch zurück und hat den Arm am Körper. Ganz ohne Arme geht‘s halt nicht. Ich hätte ihn niemals gegeben. Ich finde Wahnsinn, dass er rausgeschickt wurde. Denn wenn du das mit 48 Slomos siehst, dann sieht das immer ein bisschen anders aus. Wir sind hier meilenweit weg von einer klaren Fehlentscheidung.“