Kurz vor Tod von Ulli Potofski – lebensrettende OP musste verschoben werden

Der Tod von Ulli Potofski war ein Schock für den deutschen Fußball. Jahrelang hatte der bliebte Reporter die Fans an den Bildschirmen mit seinen Berichten und Interviews unterhalten. Anfang August verstarb er im Alter von 73 Jahren.

Seine Lebensgefährtin Nadja Bogdanovic berichtet nun von den letzten Stunden von Ulli Potofski – und dass er mit etwas mehr Glück vielleicht noch leben könnte.

Ulli Potofski: Rettende OP musste verschoben werden

Sportmoderator Ulli Potofski ist an Leukämie verstorben. Das berichtete seine Lebensgefährtin Nadja Bogdanovic der Illustrierten „Bunte“. Ende Juli habe ihr gestorbener Partner noch die Nachricht erhalten, dass die Knochenspenderdatei einen passenden Spender für ihn gefunden habe.

Eine Knochenmarktransplantation sei zunächst für den 1. August in der Uniklinik Essen geplant gewesen, berichtete Bogdanovic. Da der Spender jedoch noch im Urlaub war, musste der Eingriff verschoben werden. Ein neuer Termin war Mitte August vorgesehen – doch Potofski verstarb am 3. August.

Die Diagnose Leukämie habe der Sportjournalist Mitte Mai nach einem Bluttest bei einer befreundeten Ärztin bekommen. Zuvor hatte er sich im Frühjahr sehr schwach gefühlt und plötzlich viel Gewicht verloren. Unmittelbar nach der Diagnose habe seine Chemotherapie begonnen.

Urnenbegräbnis auf dem „Schalker Fan-Feld“ geplant

Seinen Lieblingsverein Schalke 04 hatte Potofski bis zuletzt im Herzen. Nachdem der leidenschaftliche Fan das Krankenhaus Mitte Juli noch einmal für zwei Wochen verlassen durfte, habe er bei seiner Rückkehr darauf bestanden, seine Schalke-Handtücher in den blau-weißen Vereinsfarben mitzunehmen, berichtete Bogdanovic.

Seine letzte Ruhe findet Potofski – das war sein letzter Wille – nun auf dem „Schalker Fan-Feld“, nur zwei Kilometer von der Arena entfernt. Demnächst soll hier das Urnenbegräbnis stattfinden. (mit dpa)