Ukraine – Deutschland im Live-Ticker: Nächste DFB-Flaute in der Nations League?

Deutschland reist am Samstag zum ersten von zwei Länderspielen in der UEFA Nations League nach Kiew in die Ukraine. Im Spiel Ukraine – Deutschland will das Team von Bundestrainer Joachim Löw endlich den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren.

Gegen die Türkei verspielte die DFB-Elf zuletzt drei Führungen innerhalb von 90 Minuten. Wird das im Spiel Ukraine – Deutschland besser?

Deutschland – Türkei im Live-Ticker

In unserem Live-Ticker bekommst du alle wichtigen Informationen – schon vor dem Anpfiff bist du bestens informiert!

---------------

Spieldaten:

Anstoß: 10.10.2020, 20:45 Uhr

Ort: Olimpijskyi (Kiew)

Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

---------------

mögliche Aufstellungen:

Ukraine: Bushchan – Karavaev, Matviienko, Plastun, Mykolenko – Malinovskyi, Sydorchuk, Kovalenko, Shaparenko – Yarmolenko, Yaremchuk

Bushchan – Karavaev, Matviienko, Plastun, Mykolenko – Malinovskyi, Sydorchuk, Kovalenko, Shaparenko – Yarmolenko, Yaremchuk Deutschland: Neuer – Ginter, Süle, Halstenberg – Klostermann, Kimmich, Kroos, Gosens – Goretzka – Gnabry, Werner

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Ukraine – Deutschland -:- (-:-)

Tore: -

---------------

16.13 Uhr: Eine kuriose Geschichte beim sportlichen Gegner der Deutschen sorgt vor dem Spiel für Aufsehen. Gleich drei Torhüter wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Bei der Ukraine herrscht jetzt ein immenser Personalmangel, den Trainer Andriy Shevchenko kurzerhand mit einer Rückholaktion löst. Der 45-Jährige Oleksandr Shovkovskiy, eigentlich Torwarttrainer der Nationalmannschaft, sitzt aller Voraussicht nach gegen Deutschland auf der Bank – als Ersatzkeeper. Schon beim Freundschaftsspiel gegen Frankreich war das der Fall.

---------------

---------------

13.34 Uhr: Nach dem Testspiel gegen die Türkei am Mittwoch steht nun das erste von zwei Pflichtspielen für die DFB-Elf in der aktuellen Länderspielpause der nationalen Ligen an. Gegen die Türken verspielte die Elf von Jogi Löw gleich dreimal eine Führung und kam am Ende nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus (hier alle Highlights >>>). „Die Mannschaft“ wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2020.

Freitag, 9. Oktober, 12.04 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker zur Partie zwischen der Ukraine und Deutschland in der UEFA Nations League. Hier bekommst du alle wichtigen Infos rund um die Partie.