Plan kurzfristig über den Haufen geworfen! UEFA-Hammer lässt Fans wüten

Dank der UEFA müssen sich Fußballfans diesen Mittwoch (13. August) auf eine große Änderung einstellen: Der europäische Super-Cup wird nicht bei Pro Sieben im Free-TV übertragen.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur läuft exklusiv auf dem kostenpflichtigen Sender DAZN. Die Free-TV-Ausstrahlung muss Pro Sieben jetzt kurzfristig absagen. Dabei steht laut dem TV-Sender die UEFA im Mittelpunkt.

UEFA verweigert Sub-Lizenz-Zustimmung

Pro Sieben erklärte, die Übertragung scheitere an lizenzrechtlichen Gründen. Der Sprecher betonte, dass dies nichts mit dem Verhältnis zwischen DAZN und Pro Sieben/Sat 1 zu tun habe. Hintergrund ist die fehlende Genehmigung des Rechtegebers UC3, dem die UEFA gemeinsam mit der ECA angehört.

DAZN hatte eine Vereinbarung mit Pro Sieben/Sat 1 getroffen. Die geplante Übertragung im Fernsehprogramm verkündete der TV-Sender bereits am 22. Juli. Allerdings hätte die UEFA zunächst zustimmen müssen. Ohne diese Genehmigung kann das Super-Cup-Spiel nicht wie angekündigt im Free-TV gezeigt werden.

Entscheidung sorgt für enttäuschte Fans

Und diese Genehmigung blieb aus. Die UEFA begründete ihre Entscheidung nicht und machte dazu keine weiteren Angaben. Im Vergleich zum Vorjahr müssen Fußballfans also nun die Einschränkungen hinnehmen.

Mehr aktuelle Sport-News:

2022 war der UEFA Super Cup im Free-TV und bei DAZN zu sehen. Statt des Spiels zeigt Pro Sieben am Mittwochabend die Show „Wer isses?“.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.