UEFA: Wichtige Entscheidung steht bevor – Fans schauen ganz genau hin

Da waren es nur noch zwei! Das Finale der diesjährigen Europameisterschaft steht bevor. Spanien und England kämpfen am Sonntag (14. Juli, 21 Uhr) im Berliner Olympiastadion um den EM-Titel. Dann werden auch zahlreiche UEFA-Entscheidungen fallen.

Eine, auf die die Fans ganz genau hinschauen werden, ist der Spieler des Turniers. Wer hat in den vergangenen vier Wochen am besten performt? Wer konnte am besten überzeugen? Die UEFA wird die Entscheidung nach dem Finale verkünden. Diese Spieler haben gute Chancen.

UEFA: Wichtige Entscheidung steht bevor

2008 war es Xavi, 2012 Iniesta, 2016 Antoine Griezmann und 2021 Gianluigi Donnarumma. Wer darf sich in diesem Jahr über die individuelle Auszeichnung der UEFA zum besten Spieler des Turniers freuen? Die Auszeichnung mit dem “Goldenen Ball” für den besten Spieler einer Europameisterschaft ist für den jeweiligen Spieler eine prestigeträchtige Ehrung. Die Auszeichnung gibt es seit der EM 1996.

In der Vergangenheit wurde meistens ein Akteur zum besten Spieler gewählt, der nicht nur im Turnierverlauf, sondern auch im Finale eine starke Leistung gezeigt hat. Einige Spieler stehen dabei zur Auswahl, die sich nach dem Endspiel zwischen Spanien und England Hoffnungen auf die nächste Trophäe machen dürfen.

Lamine Yamal

Er ist mit 16 Jahren und 338 Tagen nicht nur der jüngste Torschütze der EM-Geschichte, sondern könnte sich auch zum jüngsten besten EM-Spieler küren lassen. Neben seinem wichtigen Treffer zum 2:1-Sieg gegen Frankreich im Halbfinale bereitete der Youngster des FC Barcelona noch drei weitere Treffer im Turnier vor.

Jude Bellingham

Dass England überhaupt im Finale steht, ist vor allem Jude Bellingham zu verdanken. Zwar erzielte der 21-Jährige nur zwei Tore, doch eins davon war extrem wichtig. Im Achtelfinale lagen die Briten bis zur Nachspielzeit mit 0:1 gegen die Slowakei zurück, ehe Bellingham per Fallrückzieher sehenswert den Ausgleich erzielte. Aber auch sonst zeigt der Profi von Real Madrid starke Leistungen über das gesamte Turnier hinaus. Bei einem EM-Sieg dürfte er die Auszeichnung so gut wie sicher haben.

Dani Olmo

Er hat Deutschland ganz schön weh getan. Erst erzielte Dani Olmo das 1:0 für Spanien im Viertelfinale, dann bereitete er den 2:1-Treffer gegen das DFB-Team vor, das gleichzeitig das Aus bedeutete. Mit drei Toren und zwei Vorlagen hat der Star von RB Leipzig einen ebenfalls großen Anteil daran, dass seine Spanier im Endspiel stehen. Olmo könnte nicht nur zum besten Spieler gewählt werden, sondern auch die Torjäger-Trophäe bekommen. Derzeit haben er und fünf andere Spieler drei Tore. Sollte er im Finale treffen, stehen die Chancen auf zwei individuelle Auszeichnungen sehr gut.

Wer wird der Spieler des Turniers?

Die drei Stars dürften die besten Chancen haben, aber es gibt auch noch weitere Spieler, die bei einer starken Leistung im Finale ebenfalls Hoffnungen auf den individuellen Preis der UEFA haben dürfen. Bei den Spaniern sind das zum einen Rodri von Manchester City sowie Nico Williams vom Athletic Club de Bilbao.

Beide Spanier konnten im Turnier überzeugen. Williams hat zwei Scorerpunkte auf dem Konto und glänzt an der Seite von Yamal. Auch Rodri konnte bislang treffen und zeigt wie auch schon in Manchester souveräne Leistungen im Mittelfeld.

Englands Harry Kane traf bei dieser EM in drei Partien und kann sich genauso wie Olmo Hoffnungen auf zwei Ehrungen machen: die Torjäger-Kanone und Spieler des Turniers. Auch hierfür muss er im Endspiel treffen und eine gute Leistung zeigen.