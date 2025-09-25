UEFA-Hammer! Israel droht Komplettausschluss – Auswirkungen auch auf deutsche Teams

Diese Meldung ist ein echter Hammer! Laut übereinstimmenden, internationalen Medienberichten soll die UEFA in der kommenden Woche über den Ausschluss Israels aus den UEFA-Wettbewerben diskutieren.

In Folge des Gaza-Krieges wird in Kürze darüber abgestimmt, ob Israel sowohl auf Klub- als auch auf Länderebene vorerst nicht mehr an UEFA-Wettbewerben teilnehmen darf. Dies wurde am Donnerstag (25. September) publik.

UEFA stimmt über Israel-Suspendierung ab

Es sei davon auszugehen, dass eine Mehrheit des 20-köpfigen UEFA-Exekutivkomitees die Abstimmung zugunsten der Suspendierung israelischer Mannschaften vom internationalen Spielbetrieb unterstützt. So ist der Ausschluss Israels wohl nur noch eine Formsache.

Wie der Rahmen des Ausschlusses aussehen wird, ist noch unklar. Allerdings geht es sowohl um die israelische Nationalmannschaft als auch um Maccabi Tel Aviv, die in der diesjährigen Europa-League-Saison an den Start gehen.

In zwei Wochen geht für Israel die WM-Qualifikation weiter – derzeit rangiert Israel auf Rang drei hinter Norwegen und Italien. Sollte der Ausschluss durchgehen – wovon auszugehen ist – wird Israel aus dieser Gruppe zurückgezogen. Dann hätten Italien und Norwegen die WM-Quali wohl schon sicher.

Auch Stuttgart und Freiburg schauen genau hin

Mit Blick auf den möglichen Ausschluss von Tel Aviv kommen auch zwei deutsche Vereine ins Spiel. Denn sowohl der VfB Stuttgart als auch der SC Freiburg würde in der laufenden Ligaphase der Europa League auf das israelische Top-Team treffen. Im Falle des Beschlusses wären diese Spiele annulliert.

Wie es dann mit der Punkteverteilung und Spielwertung weitergeht, ist noch offen. Ebenso ist noch offen, wie die FIFA reagieren würde, sofern die UEFA den Ausschluss offiziell macht. Schließlich pflegen FIFA-Präsident Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump eine enge Beziehung. Der FIFA-Rat tagt nächste Woche in Zürich.