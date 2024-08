UEFA verkündet Entscheidung – Fans müssen genau hinhören

Auch in dieser Saison spielen die besten Teams aus ganz Europa in der UEFA Champions League. Noch in der vergangenen gelang Borussia Dortmund dort fast der ganz große Wurf. Erst im Finale musste man sich Real Madrid geschlagen geben.

Ab dieser Spielzeit plant die UEFA nun eine Revolution des Wettbewerbs auf mehreren Ebenen. Nachdem zunächst der Spielmodus geändert wurde, wird auch an anderer Stelle eingegriffen. Alle Fans werden es sofort bemerken!

UEFA-Champions-League-Hymne wird geändert

Seit 1992 wird vor jedem Champions-League-Spiel dieselbe Hymne gespielt. Sie wurde auf Grundlage Georg Friedrich Händels „Zadok The Priest“ von Tony Britten komponiert. Unter den Fans gilt sie als legendäre Einstimmung auf viele legendäre Fußballabende, ist mittlerweile kaum noch wegzudenken. Doch nun hat die UEFA neue Pläne enthüllt – sie will die Hymne ändern.

Der Verband erklärt sich wie folgt: „Die neue Marke beinhaltet eine leicht verfeinerte Neuaufnahme der UEFA-Champions-League-Hymne, einer der Bekanntesten in der Welt des Sports und der Unterhaltung“. Was sich konkret ändern wird? Zum einen soll der Gesang der Hymne lauter und vordergründiger sein, zum anderen erscheint die Hymne nun schneller.

Britten hat Hymne selbst verfeinert

Für die Änderung verantwortlich ist jedoch nicht die UEFA, sondern der Komponist selbst soll die Hymne angepasst haben, wie von Seite des Verbands heißt: „Tony Britten hat die Orchestrierung verbessert und die Musik mit einem handverlesenen Orchester und dem international bekannten Chor Tenebrae neu eingespielt“.

Neben der angepassten Champions-League-Hymne werden alle Fans aber auch noch eine ganz andere Änderung feststellen. Denn die „Königsklasse“ wechselt auf ein Ligasystem, was bei vielen Zuschauern zu weitaus mehr Verwirrung führen könnte, als bei der neuen Hymne.