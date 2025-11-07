U17-WM: Es droht ein Desaster! Damit hat wohl keiner gerechnet

Jetzt wird’s eng für die deutschen Nachwuchs-Kicker! Die DFB-U17 kommt bei der Weltmeisterschaft in Katar einfach nicht in Fahrt. Nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen Kolumbien reicht es auch im zweiten Gruppenspiel nur zu einem Remis. Gegen Nordkorea muss sich die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister erneut mit 1:1 begnügen.

Dabei sieht es lange richtig gut aus für die jungen Deutschen. In der 62. Minute bringt Bayern-Talent Wisdom Mike die DFB-Elf in Führung. Nach einem feinen Zuspiel von Benjamim Ley bleibt der 17-Jährige cool und schiebt den Ball präzise ins lange Eck – ein echtes Traumtor.

U17-WM: Später Schock für Deutschland

Doch dann kommt die kalte Dusche. In der 81. Minute nutzt Nordkoreas Han Il-bok seine Chance eiskalt, wird im Strafraum freigespielt und überlupft Keeper Marcello Trippel elegant zum Ausgleich. Ein Treffer, der die deutschen Hoffnungen auf den ersten Sieg bei dieser U17-WM heftig dämpft.

Zuvor kontrolliert Deutschland über weite Strecken das Spiel, ohne wirklich zwingend zu werden. Die Nordkoreaner verteidigen leidenschaftlich, kontern gefährlich und zeigen, warum sie zum Auftakt bereits El Salvador mit 5:0 besiegt haben. Die DFB-Elf dagegen lässt zu viele Chancen liegen und wirkt in der Schlussphase ideenlos.

U17-WM: Entscheidung am letzten Spieltag

Trainer Marc-Patrick Meister hatte Hoffnung, mit Wisdom Mike von Beginn an mehr Offensivdruck zu erzeugen – und zumindest das klappt kurzzeitig. Gegen Kolumbien kam der Flügelspieler noch von der Bank, weil er erst später aus München anreiste. Diesmal trifft er, doch am Ende reicht es wieder nicht zum Sieg.

Mit nur zwei Punkten aus zwei Spielen steht Deutschland in der Gruppe G unter Druck. Am Montag (14.30 Uhr MEZ) geht es gegen WM-Debütant El Salvador. Immerhin trennen sich Kolumbien und El Salvador im Parallelspiel 0:0 – damit hat die DFB-Elf das Weiterkommen bei der U17-WM weiterhin selbst in der Hand.

Erstmals nehmen 48 Mannschaften an einer U17-WM teil. Die beiden besten Teams jeder der zwölf Gruppen sowie die acht besten Drittplatzierten schaffen den Sprung ins Achtelfinale. Für die DFB-Bubis heißt das: Gegen El Salvador muss endlich ein Sieg her – sonst droht das frühe Aus.