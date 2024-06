UEFA mit wichtiger Verkündung – Toni Kroos schaut ganz genau hin

Die letzten Wochen bestimmte Toni Kroos die Schlagzeilen. Der deutsche Star beendete nämlich seine Vereinsfußball-Karriere und holte zum krönenden Abschluss den Champions-League-Titel mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund (2:0).

Mit dem DFB-Team wird Toni Kroos noch um die Europameisterschaft kämpfen, ehe er dann seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt. Doch danach könnte dem Mittelfeldstar eine besondere Ehre zuteilwerden. Die UEFA hat dafür jetzt eine wichtige Ankündigung gemacht.

Toni Kroos schaut bei UEFA-Verkündung genau hin

Den 2. Juni werden Toni Kroos und die deutschen Fans nicht mehr vergessen. Es ist der Tag gewesen, an dem der 34-Jährige das letzte Spiel für Real Madrid absolviert hatte. Nach der Europameisterschaft ist nämlich Schluss. Mit Deutschland hofft Kroos noch auf ein erfolgreiches Turnier, dann wird er mit dem Profifußball aufhören.

Für den Mittelfeldspieler war es eine mehr als nur erfolgreiche Profikarriere mit insgesamt 33 Titeln auf Vereinsebene. Dazu kommt auch noch der Weltmeistertitel 2014 mit dem DFB-Team in Brasilien. Alles, was man als Fußballer gewinnen kann, hat Kroos geholt. Na ja, fast alles.

Individuelle Titel sind für Sportler ebenfalls etwas Besonderes. In diesem Jahr darf sich Kroos auf die wohl größte Auszeichnung Hoffnungen machen: den Ballon d’Or. Wann der „Goldene Ball“ dem Sieger überreicht wird, hat die UEFA nun verkündet.

Ballon d’Or nach Karriereende?

Am 28. Oktober 2024 wird sich in Paris zeigen, ob Toni Kroos nach seinem Karriereende auch noch der beste Spieler der Welt wird. Die UEFA und die französische Fachzeitschrift „France Football“ verleihen dem besten Fußballer diesen Preis. Einige Wochen vorher, am 4. September, werden die Nominierungen für die prestigeträchtige Auszeichnung bekanntgegeben.

Warum sich Kroos Hoffnungen machen darf? Der Deutsche spielte mit 34 Jahren eine einmal mehr überragende Saison bei Real Madrid und holte drei Titel: den spanischen Supercup, die spanische Meisterschaft und die Champions League.

Doch die Konkurrenz ist gewaltig und sie kommt ausgerechnet aus dem Lager von Real Madrid. Denn Kroos‘ ehemalige Teamkollegen Vinicius Junior und Jude Bellingham zählen ebenfalls zu den Favoriten. Eine Jury aus je einem Journalisten aus den Ländern der Top-100 der FIFA-Weltrangliste wählt den Gewinner. Die Kriterien sind die individuelle Leistung, das Abschneiden der eigenen Mannschaft, das Talent sowie der Sportsgeist. Entscheiden für den Sieger könnten dabei die Europameisterschaft und die Copa America sein.