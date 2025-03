Toni Kroos: Bei Mega-Comeback – Ex-DFB-Star sorgt für Knall

Toni Kroos hat seine Profikarriere im vergangenen Sommer bekanntermaßen beendet. Inmitten seines Rentnerdaseins hat sich der langjährige Spieler von Real Madrid nun jedoch zu einem Comeback verleiten lassen.

Am Montag (10. März) schnürte Toni Kroos anlässlich des Saisonbeginns der Icon League, die er zusammen mit dem Internet-Star Elias Nerlich auf die Beine gestellt hat, noch einmal seine Fußballschuhe. Doch sein Comeback wurde an diesem Tag schnell zur Nebensache!

Toni Kroos: Rapper-Absage sorgt für Diskussionen

Was war passiert? Ursprünglich war zum ersten Spieltag der zweiten Icon-League-Saison geplant gewesen, dass der Rapper Samra in der Castello-Halle zu Düsseldorf auftritt und den zahlreichen Zuschauern vor Ort mit einer Live-Performance einen Vorgeschmack auf die insgesamt sieben Spiele auf dem Rasen liefert. Doch daraus wurde am Ende nichts – und das ausgerechnet wegen Toni Kroos.

Auch interessant: Julian Nagelsmann hört genau hin: Star träumt vom DFB-Comeback

Denn der soll Samra nur wenige Stunden vor seinem geplanten Auftritt abgesagt haben. Die Gründe dafür veröffentlichte der Rapper nur wenige Stunden später selbst auf „Instagram“: „Toni Kroos möchte aufgrund meiner Vergangenheit nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Er distanziert sich von mir, weil ich in der Vergangenheit mit Drogen zu tun hatte und es Vorwürfe gegen mich gab – Vorwürfe, die nachweislich falsch sind“.

„Doppelmoral“ in der Icon League?

Der 30-Jährige führt aus: „Ich habe großen Respekt vor Toni Kroos als Mensch und bewundere ihn für seine beeindruckende Fußballkarriere sowie für die vielen Projekte und Stiftungen, die er unterstützt. Umso mehr enttäuscht mich die Doppelmoral in diesem Fall. In der Icon League spielen Persönlichkeiten mit, deren Vergangenheit/Gegenwart viel schwerwiegendere Vorwürfe beinhaltet – und dort scheint es kein Problem zu sein“.

Kroos selbst äußerte sich im Laufe der Saisoneröffnung der Icon League nicht mehr zu den Worten Samras. Auf dem Rasen ließ sich der Weltmeister 2014 die Diskussionen um ihn und Samra jedenfalls nicht anmerken – Kroos gewann mit dem Team „Two Stripes United“ 6:1 gegen „The Pack FC“.