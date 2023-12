Toni Kroos: Bericht sorgt für Aufregung! Geht beim Real-Star jetzt alles schnell?

In den vergangenen Wochen bestimmte Toni Kroos die Schlagzeilen in Deutschland, aber auch in Spanien wird über die Zukunft des deutschen Mittelfeld-Stars von Real Madrid heiß spekuliert.

Zum einen gibt es seit Kurzem Gerüchte über ein Hammer-Comeback von Toni Kroos für die deutsche Nationalmannschaft und dann wäre da auch noch sein Vertrag beim spanischen Rekordmeister. Im Sommer läuft der Kontrakt aus. Wie geht es dann weiter für den Deutschen? Ein Bericht sorgt jetzt für mächtig Aufregung.

Toni Kroos: Bericht sorgt für Aufregung

439 Spiele, 28 Tore, 94 Vorlagen und 20 Titel mit Real Madrid kann Toni Kroos bislang aufweisen. Nach neun Jahren läuft im kommenden Sommer 2024 sein Vertrag beim Traditionsklub aus Spanien aus. Wie geht es dann weiter für den Mittelfeldspieler?

Seit Wochen wird viel über die Zukunft des 33-Jährigen spekuliert. Kroos, der sich in herausragender Form befindet und aus der Startelf der Königlichen nicht mehr wegzudenken ist, soll in Madrid erneut verlängern. Dafür greift sogar Cheftrainer Carlo Ancelotti ein.

Wie die spanische Tageszeitung „AS“ berichtet, soll der Coach an einer Vertragsverlängerung von Kroos arbeiten. Demzufolge soll der 64-Jährige Kroos dazu ermuntern, noch ein Jahr dranzuhängen. Aber auch seine Mannschaftskollegen seien nach wie vor vom Deutschen begeistert. Vor allem die jungen Spieler hoffen darauf, um noch mehr vom Routinier zu lernen.

Geht jetzt alles schnell?

Toni Kroos hatte erst im vergangenen Sommer um ein weiteres Jahr verlängert. Vor einigen Monaten erklärte der gebürtige Greifswalder in dem Podcast „Einfach mal luppen“ mit seinem Bruder Felix: „Ich habe immer gesagt, dass es für mich entscheidend ist, auf einem hohen Niveau abzuschließen und mich nicht noch drei weitere Jahre hinzuziehen. Ich verspüre den gleichen Wunsch wie vor 15 Jahren, diese Spiele und diese Titel zu gewinnen. Ich bin überhaupt nicht müde.“

Die Zeichen stehen also ganz gut, dass Kroos auch in der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird. Die Frage ist nur, wann der Zeitpunkt der Vertragsverlängerung bekannt gegeben wird. Schließlich ist es nicht die einzige Entscheidung, die beim Mittelfeldprofi fallen könnte.

Denn seit einigen Wochen gibt es heiße Gerüchte über ein Hammer-Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Kroos soll das Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land führen.