Thomas Müller erlebt ersten Rückschlag – Whitecaps verpassen Historisches

Die weiße Weste von Thomas Müller (36) in der MLS ist ruiniert! Nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps musste der ehemalige Bayern-Star erstmals eine Niederlage hinnehmen. Gegen den FC Dallas setzte es ein bitteres 1:2 – und das hat Folgen. Zum Abschluss der Vorrunde rutscht Vancouver in der Western Conference auf Platz zwei.

Ein Platz an der Sonne hätte Historisches bedeutet: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wären die Whitecaps als Tabellenführer in die Playoffs eingezogen. Doch daraus wurde trotz müllerischer Glanzmomente nichts. Durch Rang zwei bleibt den Kanadiern die Übertragung direkt ins Conference-Halbfinale verwehrt. Dorthin müssen sie sich stattdessen den Weg freikämpfen.

Thomas Müller: Tor, aber bittere Pille

Dabei schien es zunächst so, als könnte Müller seine Mannschaft in einer Hammer-Partie doch noch zum Sieg führen. Mit einem nervenstarken Foulelfmeter ins untere rechte Eck sorgte der erfahrene Profi für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Es war bereits das siebte Tor im siebten Spiel für den Weltmeister von 2014 – eine beeindruckende Bilanz.

Der Start verlief jedoch alles andere als optimal: Schon in der 11. Minute flog Vancouver-Verteidiger Mathias Laborda wegen einer Notbremse vom Platz. Dallas nutzte die Überzahl eiskalt aus. Verteidiger Osaze Urhoghide schoss die Texaner früh in Führung. Nach Müllers Tor schlug Dallas erneut zu, Kaick Ferreira markierte den späteren Siegtreffer.

Playoffs! Müller brennt auf Revanche

Für Thomas Müller und seine Whitecaps geht es jetzt direkt ins heiße Playoff-Duell – und ausgerechnet gegen den FC Dallas! Vancouver startet zwar mit einem Heimspiel, doch gespielt wird im „Best-of-Three“-Modus. Hier hat Müller die Chance, seine Mannschaft doch noch ins Conference-Halbfinale zu schießen und den Traum vom Titel am Leben zu halten.

Trotz der Niederlage bleibt Müllers Start in Nordamerika eine Erfolgsgeschichte. In sieben Spielen glänzte der Offensivmann mit sieben Toren und gleich vier Assists. Vancouver war bis zu dieser Partie in sieben Matches ungeschlagen und holte fünf Siege sowie zwei Unentschieden. Star des Teams? Ganz klar: Müller!

Auf Instagram zeigt sich der Ex-Bayern-Star gewohnt kämpferisch: „Was für ein intensives MLS-Spiel mit einer unglaublichen Atmosphäre im BC Place. Es war ein harter Kampf mit 10 Mann und einem unglücklichen Ergebnis. Wir freuen uns auf die Playoffs.“ Vancouver darf nun auf Thomas Müllers Qualitäten im Saisonfinale hoffen.