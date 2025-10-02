Thomas Müller hat seine beeindruckende Karriere um einen weiteren Meilenstein erweitert und damit Geschichte geschrieben. Der 36-Jährige, der bereits zahlreiche nationale und internationale Erfolge feiern konnte, hat mit seinem neuen Verein Vancouver Whitecaps den nächsten Titel geholt. Damit ist Thomas Müller nun der erfolgreichste deutsche Titelträger aller Zeiten und übertrifft seinen bisherigen Konkurrenten Toni Kroos.

Thomas Müller ist nun offiziell der erfolgreichste Titelträger im deutschen Fußball. Mit dem Sieg der Vancouver Whitecaps im Finale der Canadian Championship holte er seinen 35. Titel und überholte damit Toni Kroos. Bisher teilten sich beide Spieler mit jeweils 34 Titeln die Spitzenposition.

Die Vancouver Whitecaps gewannen das Finale im eigenen Stadion mit 4:2 gegen den Lokalrivalen Vancouver FC. Thomas Müller erzielte in der 10. Minute per Elfmeter ein Tor und bereitete zuvor die Führung durch Ali Ahmed vor. Gegen den Tabellenletzten der kanadischen Liga war der Sieg nie ernsthaft in Gefahr.

Kurz nach dem Anschlusstreffer durch Bah erhöhte Ahmed wieder auf eine Zwei-Tore-Führung. In der zweiten Hälfte kontrollierten Müller und sein Team das Spiel souverän. Müller wurde in der 79. Minute unter Standing Ovations der Fans ausgewechselt. Die Whitecaps sicherten sich mit dem Triumph auch den Platz im CONCACAF Champions Cup.

Nach dem Titel erklärte Müller: „Ich würde lieber sagen: ‚Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands.‘ Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel?“ Während Kroos sechsmal die Champions League gewann, holte Müller sie zweimal, beide jedoch den Weltmeistertitel 2014. Müller betonte: „Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger. Fußball spiele ich nicht für meine ‚Titel-Legacy‘, sondern weil ich es einfach liebe, auf dem Platz zu stehen.“

Während Kroos 2024 seine Karriere beendete, bleibt Thomas Müller weiter aktiv. Sein Vertrag bei den Whitecaps läuft bis Ende 2026. In der laufenden MLS-Saison könnte Müller seinen Erfolg fortsetzen. Vancouver hat eine gute Ausgangslage, um in die Playoffs zu gehen und dort um den MLS-Titel zu kämpfen.

Müllers Triumph bei der Canadian Championship unterstreicht seine beeindruckende Karriere und öffnet neue Türen. Der erfolgreichste deutsche Fußballspieler bleibt trotz seines Status bodenständig und fokussiert sich weiter auf sein Spiel. Ob der 36-Jährige weitere Titel in der MLS sammeln wird, bleibt spannend zu beobachten.