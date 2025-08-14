Thomas Müller: Nach MLS-Wechsel gibt es den ersten bitteren Rückschlag

Lange wurde um die Zukunft von Thomas Müller spekuliert, seit Kurzem herrscht Gewissheit: Der Ex-Profi des FC Bayern München hat beim kanadischen Klub Vancouver Whitecaps unterschrieben, der in der Major Soccer League (MLS) spielt.

In der MLS hat der Wechsel des Weltmeisters von 2014 für viele Schlagzeilen gesorgt. Bis er für die Whitecaps spielen wird, dauert es auch nicht mehr lange. Jetzt aber gab es einen ersten bitteren Rückschlag für den Verein, seitdem Thomas Müller dort unter Vertrag steht.

Thomas Müller sieht erste Niederlage seines Klubs

Es wird für viele Fußballfans ein ungewohntes Bild sein, wenn Thomas Müller für seinen neuen Klub Vancouver Whitecaps auflaufen wird und nicht im Trikot des FC Bayern München. In diesem Sommer endete nämlich die Ära des Offensivspielers beim deutschen Rekordmeister.

Die Vorfreude beim kanadischen Klub ist seit der Müller-Verpflichtung riesig. Noch nie wurden so viele Trikots verkauft, verkündete der Verein. Und auch das erste Spiel des 35-Jährigen steht schon fest. Am 17. August (US-Zeit, 3 Uhr deutscher Zeit am 18. August) wird der Superstar zum ersten Mal für seinen neuen Klub auflaufen. Dann geht es gegen Houston Dynamo FC.

Die erste Niederlage musste sich Müller nun von der Couch aus anschauen. Am Sonntag (10. August) verloren die Whitecaps in Unterzahl gegen die San Jose Earthquakes mit 1:2. Der Rückstand auf Spitzenreiter Diego FC in der Tabelle in der Western Conference beträgt aktuell vier Zähler, allerdings hat Vancouver eine Partie weniger.

Kampf um Titel

In der MLS gibt es zwei Ligen – die Western und Eastern Conference. Die besten sieben Klubs qualifizieren sich für das Achtelfinale der Playoffs. Der neue Verein von Thomas Müller steht neun Spieltage vor dem Ende der regulären Saison auf Position zwei, will sich unbedingt den Titel der Western Conference schnappen.

Die Niederlage gegen San Jose war jetzt ein bitterer Rückschlag, doch die Spielzeit ist ja noch lang. Ohnehin richtet sich der Fokus der Vereine vielmehr auf die Playoffs, wo am Ende die Meisterschaft viel wichtiger sein wird.

