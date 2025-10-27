Nächster Hammer um Thomas Müller! Ex-Bayern-Star lässt ganz Amerika staunen

Für Thomas Müller läuft die erste Saison in der MLS wie am Schnürchen. Im ersten Playoff-Spiel seiner Vancouver Whitecaps gelingt ihm mit einem präzisen Elfmeter zum 2:0 bereits sein achter Treffer in dieser Saison. Der Münchner liefert weiter ab – und bringt sein Team dem Traum vom Titel einen Schritt näher.

Nach einer starken regulären Saison starten Müller und die Whitecaps mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den FC Dallas in die Playoffs. Müllers großer Moment kommt in der 60. Minute: Collodi, der Keeper von Dallas, versucht bei Müllers Elfmeter psychologische Spielchen, zeigt demonstrativ die Richtung an, in die er springen will. Doch Müller lässt sich nicht beirren. Kaltschnäuzig zielt er auf die angegebene Ecke, trifft den Innenpfosten und versenkt den Ball unhaltbar im Netz.

Thomas Müller setzt ein Zeichen

Der Jubel ist groß, nicht nur bei den Fans im BC Place, sondern vor allem bei Müller selbst: Mit durchdringendem Blick fixiert er zunächst den geschlagenen Torhüter, um dann eruptiv vor Begeisterung zu den Zuschauern zu schreien. Die Szenen zeigen klar: Müller liebt es, Verantwortung zu übernehmen und zu liefern – auch in seiner neuen Wahlheimat Kanada.

Das Führungstor für Vancouver fiel bereits vor der Pause. In der 41. Minute brachte Daniel Ríos die Whitecaps mit einem platzierten Kopfball nach einer schönen Flanke in Führung. Kenji Cabrera macht in der 83. Minute mit seinem Treffer schließlich alles klar. Müller hätte bei seinem ersten Versuch nach nur drei Minuten ebenfalls ein Tor erzielen können, doch sein Abschluss wurde im letzten Moment abgewehrt.

Müller und der Titel-Traum

In der 86. Minute verabschiedet sich Müller unter tosendem Applaus von den Zuschauern. Bei den Whitecaps ist der deutsche Routiniert längst nicht mehr nur ein Neuzugang – er ist das Gesicht des Teams. Kein Wunder, dass Fans und Mannschaft auf sein nächstes großes Ziel hinfiebern: die zweite Playoff-Runde.

Die MLS-Playoffs starten mit einem Best-of-3-Format, bevor im Halbfinale und Finale alles im K.o.-Modus entschieden wird. Vancouver steht nach dem Heimsieg hervorragend da und hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Chance, in Dallas das Ticket fürs Halbfinale zu lösen. Müller zeigt sich nach dem Spiel fokussiert: „Das war nur der erste Teil. Wir brauchen noch einen zweiten Sieg.“

Auch spannend:

Im BC Place herrscht spätestens seit dem Erfolg in der Canadian Championship wieder Titelstimmung. Und eines ist klar: Mit einem Thomas Müller in Top-Form sind die Whitecaps bereit, sich den nächsten Pokal zu schnappen – das große Finale steigt am 6. Dezember.