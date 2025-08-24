Drama um Thomas Müller! Am Ende wird die Bayern-Legende zum Helden

Thomas Müller hat im Spätherbst seiner Karriere ein neues Abenteuer gewagt. Der langjährige Spieler des FC Bayern München hat sich für einen Wechsel in die MLS entschieden. Der 35-Jährige spielt jetzt für die Vancouver Whitecaps.

Doch von einem entspannten Karriereausklang ist Thomas Müller noch weit entfernt, denn mit dem kanadischen Klub kämpft der Offensiv-Spieler derzeit um den MLS-Titel. Nun darf die FCB-Legende ein erstes Mal so richtig jubeln.

Thomas Müller schießt Vancouver zum Sieg

Lange hatte es im Spiel der Whitecaps gegen St. Louis danach ausgesehen, als wenn Vancouver den erwarteten Pflichtsieg gegen den Vorletzten der Western Conference nicht eintüten kann. Stattdessen verschwendete die Mannschaft von Thomas Müller zahlreiche Torchancen. Auch der Bayer selbst, der erstmals von Anfang spielte und dabei sogar umgehend als Kapitän fungierte, blieb lange glücklos. Doch dann kam die dramatische Nachspielzeit.

Auch interessant: Preisschild enthüllt! So viel soll Nkunku den FC Bayern kosten

Denn in dieser entschied Schiedsrichter Fotis Bazakos beim Stand von 2:2 auf Elfmeter für die Whitecaps. Eine strittige Entscheidung, um die sich Thomas Müller allerdings nicht weiter scherte. Der 35-Jährige schnappte sich den Ball und knallte ihn in typischer Müller-Manier zum 3:2 in die Maschen. Großer Jubel im „BC Place Stadium“ zu Vancouver!

Vancouver hält den Anschluss

In der Tabelle halten die Whitecaps damit weiter den Anschluss an die Tabellenspitze. Derzeit liegt man nur vier Punkte hinter MLS-Neuling San Diego FC, der allerdings auch ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Für die Playoffs ist der Müller-Klub schon so gut wie sicher qualifiziert.

Mehr Nachrichten für Dich:

Bis zum nächsten Spiel bleibt den Vancouver Whitecaps nun viel Zeit zum durchschnaufen. Erst am 14. September trifft die Mannschaft des dänischen Trainers Jesper Sörensen auf Philadelphia Union – die ihrerseits die Eastern Conference der MLS anführen.