Deutscher MLS-Star warnt Thomas Müller nach Mega-Wechsel – „Wird nicht einfach für ihn“

Es hatte sich schon angedeutet, mittlerweile ist es auch perfekt: Thomas Müller hat einen neuen Klub gefunden. Der langjährige Profi des FC Bayern München wechselt nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps, wie der Klub aus der Major League Soccer (MLS) und der 35-Jährige bekannt gaben.

Damit reiht er sich zu den zahlreichen deutschen Fußballer ein, die in der amerikanischen Liga spielen. Dazu zählt auch Kai Wagner, einst in der Jugend des FC Schalke 04 aktiv. Im Gespräch mit dieser Redaktion verrät der Star der Philadelphia Union, worauf sich Thomas Müller nun gefasst machen kann.

Thomas Müller: Deutscher MLS-Star warnt den Neuzugang

„Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zu helfen, einen Titel zu gewinnen“, sagte Thomas Müller bei seiner Verkündung. Er habe „großartige Dinge über die Stadt gehört“, aber „vor allem komme ich, um zu gewinnen“. Eine klare Ansage des Offensivspielers, der mit dem FC Bayern München zahlreiche Erfolge feiern konnte.

Die Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 ist erneut eine tolle Nachricht für die MLS, die schon zahlreiche Stars aus der ganzen Welt hat. Lionel Messi, Jordi Alba oder auch Marco Reus. Es sind neben Müller und Reus auch viele weitere deutsche Spieler in der amerikanischen Liga unter Vertrag. Kai Wagner ist ebenfalls einer. Der 28-Jährige spielt seit 2019 für die Philadelphia Union.

Müller dürfe sich „auf eine super Liga“ freuen, die „extrem wächst und auch weiterwachsen wird“, erklärt Wagner gegenüber dieser Redaktion im Interview. Der Ex-Bayern-Profi „muss sich aber auch auf extreme Hitze bei den Auswärtsspielen einstellen“, warnt Wagner.

„Es kann auch stürmisch werden“

Das hat man vor allem bei der Klub-Weltmeisterschaft gesehen, bei der Thomas Müller auch mit dem FC Bayern München betroffen war. Trinkpausen waren immer wieder nötig gewesen. Es gab aber auch viele Spielunterbrechungen wegen Starkregens oder Gewitters. „Es kann auch stürmisch werden“, so Wagner weiter.

Dann wäre da auch noch die viele Reiserei. „Also alles in allem wird das nicht einfach für ihn. Ich freue mich schon riesig darauf, gegen ihn zu spielen. Dann werde ich ihn auch mal fragen, wie er die Liga bisher so findet“, sagt Wagner.

Am 14. September treffen die Vancouver Whitecaps mit Müller auf Philadelphia Union mit Kai Wagner. Dann ist es eins von vielen Spielen, die Müller gegen deutsche Spieler hat.