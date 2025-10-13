An die Spitze! Ganz Vancouver feiert Thomas Müller

Thomas Müller bleibt das Gesicht der Vancouver Whitecaps und zeigt auch in der MLS, warum er einst Weltmeister wurde. Der Ex-Bayern-Star entschied mit einem Last-Minute-Tor gegen Orlando City eine umkämpfte Partie. Sein Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit sicherte den Kanadiern einen 2:1-Auswärtssieg.

Thomas Müllers flacher Linksschuss von der Strafraumgrenze ließ den Jubelsturm seiner Teamkollegen geradezu explodieren. „Toreschießen kann gefährlich sein“, witzelte der 36-Jährige hinterher auf Instagram und teilte ein Video des wilden Torjubels.

Die Magie von Thomas Müller

Für Müller war es bereits sein siebtes Tor seit seinem Wechsel vom FC Bayern München nach Nordamerika. In den letzten sechs Spielen sammelte der Routinier starke elf Scorerpunkte (sieben Tore, vier Assists) – und hält seine Whitecaps damit auf Kurs. Dank des Erfolgs in Orlando sind die Kanadier jetzt seit elf Spielen ungeschlagen und führen die Western Conference an. Diese Form bringt ihnen nicht nur die Tabellenführung, sondern auch Heimvorteil in den ersten Play-off-Runden.

+++Müller bekommt spezielle Rolle für WM 2026+++

Müllers Teamkollege Nelson Pierre zeigte sich nach der Partie begeistert: „Ehrlich gesagt überrascht mich das überhaupt nicht. Er ist ein unglaublicher Spieler und ein unglaublicher Mensch.“ Der 36-Jährige sei einer der Hauptgründe für den Teamzusammenhalt und gebe gerade den jungen Spielern das Gefühl, wichtig zu sein. Pierre selbst hatte mit seinem Treffer in der 81. Minute das 1:1 erzielt, nachdem Orlando durch Dagur Thorhallsson in der 24. Minute in Führung gegangen war.

Noch ein Spiel, dann kommen die Play-offs

Im letzten Spiel der regulären MLS-Saison trifft Thomas Müller mit den Whitecaps auf den FC Dallas. Die Partie findet in der Nacht zu Sonntag (19. Oktober) statt und ist für die Kanadier ein wichtiger Test, bevor es in die K.o.-Phase geht. Die Playoffs beginnen am 24. Oktober und laufen zunächst im „Best of Three“-Modus – ab dem Viertelfinale wird dann alles in einem einzigen Spiel entschieden.

Aktuelle News für Dich:

Während Thomas Müller in Topform glänzt, zieht ein anderer Superstar weiter alle Blicke auf sich: Lionel Messi. Der Argentinier erzielte beim 4:0-Sieg von Inter Miami gegen Atlanta United zwei Treffer und führt nun die Torschützenliste der MLS an. Doch Müller ist mit seinen Leistungen das Herzstück der Whitecaps und bleibt weiter ein entscheidender Faktor für Vancouver.