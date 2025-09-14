Aufsehen um Thomas Müller – Ex-Bayern-Star feiert Premiere

Zum ersten Mal feiert Thomas Müller seinen Geburtstag nicht im Trikot des FC Bayern München. Der Weltmeister von 2014 wurde am Samstag (13. September) 36 Jahre alt, musste allerdings mit den Vancouver Whitecaps gegen Philadelphia Union ran.

Sportlich war es ein echtes Giganten-Duell in der MLS, schließlich traf der Tabellendritte der Western Conference aus Vancouver auf den Führenden der Eastern Conference. Am Ende sahen die Zuschauer jedoch eine echte Packung, in der sich Thomas Müller am Ende sogar selbst beschenkte.

Thomas Müller feiert ersten Hattrick in der MLS

Über sieben Jahre ist es her, als Müller im April 2018 gegen Bayer Leverkusen seinen letzten Hattrick erzielen konnte. Dass ausgerechnet gegen Tabellenführer Philadelphia der insgesamt siebte Dreierpack dazukommt, damit hatte die Bayern-Legende wohl selbst nicht gerechnet. Doch bei der 7:0-Demontage gegen „Philly“ lief für Müller und die Whitecaps einfach alles zusammen.

Der 36-Jährige feiert damit nicht nur den ersten Hattrick seiner MLS-Karriere, sondern auch sein erstes Tor aus dem Spiel heraus im Whitecaps-Trikot. Zuvor hatte er seine Saisontore zwei und drei erneut per Elfmeter erzielt, den 7:0-Endstand kurz vor Schluss gelang Müller jedoch endlich per Kopf. Seinen insgesamt vierten Treffer für Vancouver feierte der frühere Münchener umso ausgelassener.

Kurze Pause für Müller

Viel Zeit zur Regeneration bleibt Thomas Müller allerdings nicht. Schon am Mittwochmorgen (17. September) geht es für die Whitecaps um 4 Uhr deutscher Zeit gegen den Forge FC um den Einzug ins Finale des Canadian Championship – das kanadische Pendant zum deutschen DFB-Pokal.

Bis dahin darf sich Müller allerdings noch etwas feiern lassen. Angesichts seines Dreierpacks fällt das an seinem Geburtstag sicher noch leichter.