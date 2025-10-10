Hammer um Thomas Müller! Ex-DFB-Profi bekommt spezielle Rolle bei der WM 2026

Fußball-Weltmeister Thomas Müller plant weiter intensiv seine Zukunft. Jetzt ist klar: Er wird TV-Experte! Aktuell kickt der 36-Jährige noch für Vancouver in der MLS. Schon bald wird der ehemalige DFB-Kicker die TV-Bildschirme erobern.

Am Freitagmorgen (10. Oktober) postete Müller auf Social Media ein Bild, indem er einen Vertrag unterschrieb. Thomas Müller hat sich mit Telekom geeinigt. Er wird für MagentaTV während der WM 2026 arbeiten. Das Turnier findet in Kanada, den USA und Mexiko statt. Für den Ex-DFB-Akteur sind einige Aufgaben geplant: klassische Analysen, Live-Reaktionen und auch seine Taktik-Expertise.

Thomas Müller und der DFB – neue Wege

MagentaTV sicherte sich Müller. Viele Sender wollten ihn. Zahlreiche Spieler von 2014 sind nun TV-Experten. Schweinsteiger, Mertesacker, Khedira, Kramer und Höwedes sind diesen Weg gegangen. Auch Mustafi und Weidenfeller wagten diesen Schritt. Kroos hat einen Podcast und war bei der WM 2022 bei MagentaTV. Lahm, Podolski und Klose waren ebenfalls im TV.

MagentaTV überträgt alle 104 WM-Spiele live. 44 Partien laufen exklusiv bei dem Abo-Sender. ARD und ZDF zeigen die anderen 60 Spiele dann ebenfalls. Eine große Bühne für Müller, um seine analytischen Fähigkeiten zu präsentieren.

Experte bei der WM 2026

Müller darf gleich beim größten Turnier der Geschichte mit agieren. Bei der WM 2026 wird es zwölf Vierer-Gruppen geben. Deutschland muss sich allerdings noch qualifizieren. Das DFB-Team liegt aktuell auf Rang drei. Der Erste ist direkt dabei. Der Zweite muss in die Play-offs.

MagentaTV überträgt auch die EM 2028 in Großbritannien und Irland. 17 von 51 Spielen laufen exklusiv dort. Darunter sind drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. ARD und ZDF zeigen je 17 EM-Spiele. Ob Thomas Müller dann auch dort dabei sein wird?