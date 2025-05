SV Elversberg – 1. FC Heidenheim im Live-Ticker: WAHNSINN! Siegtor fällt in der Nachspielzeit

Drama garantiert, Tränen werden fließen, ein Team wird jubeln: Das Finale um die Bundesliga steht an. Die SV Elversberg empfängt zum Relegations-Rückspiel den 1. FC Heidenheim (26. Mai, 20.30 Uhr). Wer wird am Ende das 18. Team der ersten Liga sein und wer wird in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen?

Das Hinspiel (2:2) zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim zeigte schon, dass beide Mannschaften alles geben werden, um jeden Ball kämpfen und dem Gegner keine Chance geben wollen. Alles ist noch offen, noch ist nichts entschieden. Es steht ein Krimi bevor.

SV Elversberg – 1. FC Heidenheim im Live-Ticker

Die SV Elversberg hatte sich beim 1. FC Heidenheim eine stabile 2:0-Führung erspielt. Alles sah prächtig aus, der Aufstieg war schon in Reichweite. Doch am Ende ging es 2:2 aus. Beide Teams haben noch beste Karten, um am Ende zu spielen. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zum Relegations-Rückspiel.

SV Elversberg – 1. FC Heidenheim 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Honsak (9.), 1:1 Fellhauer (31.), 1:2 Scienza (90+5.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

AUS UND VORBEI! Heidenheim gewinnt durch einen Last-Minute-Treffer mit 2:1 in Elversberg und bleibt damit Bundesligist. Das ist einfach nur irre. Für den Zweitligisten ist das natürlich extrem bitter.

90+7. Elversberg bringt nochmal zwei neue Spieler. Doch ob der Ausgleich hier noch gelingen kann? Das ganze Stadion ist geschockt, nur die Heidenheim-Fans feiern.

90+5. TOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR HEIDENHEIM! DAS IST DER ABSOLUTE WAHNSINN. In der fünften Minute der Nachspielzeit macht Scienza hier das 2:1 für den Bundesligisten. Einfach nur Wahnsinn!

90. Es gibt fünf Minuten an Nachspielzeit drauf!

86. Die letztem Minuten einer irren Relegation! Es sieht alles nach Verlängerung aus.

80. Das werden jetzt hier zehn mehr als nur intensive und spannende Minuten. Zu viele Fehler dürfen sich die beiden Mannschaften nicht leisten.

76. Die Schlussphase läuft. Gelingt einer Mannschaft hier noch der Luckypunch?

67. In den letzten Minuten passierte nicht viel. Beiden Teams ist die Nervosität ein wenig anzumerken.

58. Elversberg ist nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, will hier unbedingt in Führung gehen. Heidenheim zieht sich ein wenig zurück und lauert auf Konter.

51. Treffer zählt nicht! Es lag vor dem Tor tatsächlich eine Abseitssituation vor. Es bleibt also beim 1:1!

50. Jetzt schaut sich Schiedsrichter Stegemann die Situation selbst an.

48. Der Treffer wird doch nochmal überprüft, weil eine Abseitsposition wohl vorliegen könnte.

47. TOOOOOOR FÜR ELVERSBERG! Asllani trifft nach Vorarbeit Zimmerschmied zur 2:1-Führung. Was für ein Traumstart in der 2. Halbzeit.

46. Weiter geht’s im Rückspiel. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

HALBZEIT! 45 interessante Minuten sind zu Ende. Beide Teams zeigen – wie schon im Hinspiel – dass sie alles dafür geben, heute nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Nach einer frühen Heidenheimer Führung kamen die Elversberger direkt zurück und konnten zum 1:1 treffen. Es könnte tatsächlich ein dramatischer Abend hier werden.

45. Es gibt sechs Minuten an Nachspielzeit drauf.

39. In den letzten Minuten hat sich die Partie ein wenig beruhigt. Passiert hier vor dem Halbzeitpfiff noch etwas?

31. TOOOOOOR FÜR ELVERSBERG! Der Zweitligist macht den Ausgleich. Zimmerschied spielt einen tollen Steckpass auf Fellhauser, der eiskalt zum 1:1 trifft.

23. Auch bei den Heidenheimern muss ein verletzungsbedingter Wechsel vorgenommen werden: Pieringer kann nicht mehr weiterspielen, Zivzivadze ist neu dabei,

18. Nächste schlechte Nachricht für Elversberg: Sahin muss verletzt raus, Sickinger kommt ins Spiel.

13. Wie reagieren jetzt die Elversberger? Der führe Rückstand ist natürlich ein Schock. Noch ist hier aber lange zu spielen.

9. TOOOOOR FÜR HEIDENHEIM! Blitzstart! Honsak bringt den Bundesligisten mit 1:0 in Führung. Nach Zuspiel von Scienza trifft der Angreifer souverän ins Tor.

1. Und los geht’s! Heidenheim stößt die erste Halbzeit an.

20.24 Uhr: Entspannt wird vermutlich keiner mehr sein. Die letzten Minuten bis zum Anpfiff sind für viele Fans und Zuschauer besonders nervenaufreibend.

20.00 Uhr: In genau 30 Minuten geht es los. Das Stadion füllt sich immer mehr.

19.33 Uhr: Die Aufstellungen sind da: Bei Heidenheim tauscht Frank Schmidt zweimal: Statt Dorsch und Beck (beide Bank) spielen Scienza und Kerber. Elversberg-Coach Horst Steffen bringt mit Pinckert statt Rohr.

18.22 Uhr: Bei einem Aufstieg der Elversberger wäre die SV die 59. Mannschaft der Bundesliga. Besonders irre: Mit 13.089 Einwohnern (Stand 31.12.2023) wäre Elversberg die kleinste Stadt, die einen Teilnehmer in der ersten Liga stellt.

17.07 Uhr: Gut für alle Fußball-Fans: Das Rückspiel zwischen Elversberg und Heidenheim wird live im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Die Übertragung beginnt um 19.50 Uhr. Es gibt zudem einen Livestream auf ran.de.

16.29 Uhr: Heidenheims Frank Schmidt ist stolz auf seine Jungs, die schnell ins Spiel zurückgekommen sind. „Man hat keine Zeit gehabt, um zu verschnaufen, auch von draußen nicht. Ich habe den Spielern in der Pause gesagt, dass wir die Chance haben, zurückzukommen. Die Wechsel haben uns gutgetan. Wir sind drangeblieben, das war wichtig.“ Der FCH-Coach richtete dann den Blick schnell voraus: „Jetzt ist es ein komplett anderes Spiel und am Montag beginnt alles von vorne.“

15.44 Uhr: Wer hätte gedacht, dass das Hinspiel zu einem Spektakel wird? Beide Mannschaften lieferten sich eine irre Begegnung. Heidenheim kam nach einem 0:2-Rückstand noch zurück. Die Elversberger werden jetzt im eigenen Stadion alles perfekt machen wollen. SVE-Trainer Horst Steffen gibt sich kämpferisch: „Wir haben jetzt die Chance, zu Hause etwas Großes zu leisten.“

Montag, 26. Mai, 15.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Relegations-Rückspiel für die Fußball-Bundesliga. Die SV Elversberg empfängt den 1. FC Heidenheim. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.